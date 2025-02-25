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Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı!

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Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı!
Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı! İşte, korkunç haberle ilgili detaylar...
Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı! 1 17

Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı! İşte, korkunç haberle ilgili detaylar...

Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı! 2 27

Antalya'nın Termessos Bulvarı'nda, B.A. (28) isimli bir kişi, "Sevgilime kim yazdı?" diyerek bir oto yıkama dükkanına ateş açtı. Saldırıda, Haydar Sarp (22) bacağından, Şükrü Alkaş (17) ise göğsünden yaralandı. Alkaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayda kullanılan tabanca, bir metruk binanın bodrum katındaki havalandırmaya gizlenmiş olarak bulundu.

Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı! 3 37

21 Şubat 2025 tarihinde, Termessos Bulvarı'nda bir oto yıkamacıya gelen B.A., 'Sevgilime kim yazdı?' diye bağırarak yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı. Saldırı sonucunda, işletme sahibi Haydar Sarp bacağından, çalışan Şükrü Alkaş ise göğsünden yaralandı. Alkaş, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı! 4 47

Cinayet Büro Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın hemen ardından B.A. ve beraberindeki şüphelilerden A.Ü.' yü gözaltına aldı. Ekipler, olayda kullanılan tabancanın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'ndeki metruk bir binaya saklandığını belirleyerek harekete geçti.

Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı! 5 57

Silah Metruk Binanın Havalandırmasında Bulundu
Olayın ardından, cinayet ekipleri, metruk binaya giderek tabancayı buldu. Tabanca, bodrum kattaki havalandırma alanına saklanmıştı. Olay yeri inceleme ekibi, tabancanın üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından, tabanca delil olarak alındı.

Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı! 6 67

Diğer Şüpheliler İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Tabancanın bulunduğu metruk binada yapılan aramaların ardından, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, olayın tamamen aydınlatılması için titiz bir şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

Olayın başlangıcındaki motivasyon, B.A.'nın "Sevgilime kim yazdı?" sorusu ve buna karşılık verdiği şiddet oldu. Aileler ve yakın çevreler, bu tür olayların gençler arasında daha fazla önlenmesi gerektiğini vurguluyor. Olayın arka planında kişisel ilişkilerdeki çatışmaların daha derin bir sorun oluşturabileceği ifade ediliyor.

Antalya'da akıl almaz cinayet: 'Sevgilime kim yazdı' diyerek, oto yıkama dükkanını silahla taradı! 7 77

Toplumsal Yansımalar ve Önlenmesi Gereken Durumlar
Bu tür olaylar, toplumsal anlamda ciddi güvenlik sorunlarına yol açabiliyor. Gençlerin kişisel ilişkilerde yaşadıkları sorunlar, şiddet içeren olaylara dönüşmeden çözülmeli. Uzmanlar, şiddet ve öfke kontrolü konularında daha fazla eğitim verilmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

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