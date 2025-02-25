Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! İşte önemli ayrıntılar...
Emekli olup çalışmaya devam edenleri ilgilendiren yeni sistem devreye giriyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan tamamlayıcı emeklilik sisteminin 2025 yılı sona ermeden yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Milyonlarca sigortalı, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. EYT düzenlemesiyle 40'lı ve 50'li yaşlarında emekli olan birçok kişi iş hayatından tamamen ayrılmıyor.
Kimileri sigortalı olarak çalışmaya devam ederken, kimileri de Bağ-Kur üzerinden kendi işini kuruyor.
Öte yandan, 2025'te hayata geçirilmesi planlanan tamamlayıcı sistemle emeklilere ek gelir sağlanarak çalışan emekli sayısının azaltılması hedefleniyor.
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in yazısında, çalışma saatlerinin iş-aile hayatı dengesini sağlayacak şekilde düzenlenmesini sağlayacak modelin önümüzdeki dönemlerde devreye girebileceği kaydedildi.
Kamunun önceliğinde atılacak adım özek sektör için de yeni bir dönemin başlangıcını getirecek.
GENÇ YAŞTA EMEKLİ OLANALAR
Emekli olarak çalışmaya devam edenlerin özlük hakları, diğer sigortalılar gibi yasalarla güvence altına alınmış durumda. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon dosya üzerinden emekli maaşı ödeniyor.