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  3. Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor!

Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor!

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Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor!
Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! İşte önemli ayrıntılar...
Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! 1 18

Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! İşte önemli ayrıntılar...

Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! 2 28

Emekli olup çalışmaya devam edenleri ilgilendiren yeni sistem devreye giriyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan tamamlayıcı emeklilik sisteminin 2025 yılı sona ermeden yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! 3 38

Milyonlarca sigortalı, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. EYT düzenlemesiyle 40'lı ve 50'li yaşlarında emekli olan birçok kişi iş hayatından tamamen ayrılmıyor.

Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! 4 48

Kimileri sigortalı olarak çalışmaya devam ederken, kimileri de Bağ-Kur üzerinden kendi işini kuruyor.

Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! 5 58

Öte yandan, 2025'te hayata geçirilmesi planlanan tamamlayıcı sistemle emeklilere ek gelir sağlanarak çalışan emekli sayısının azaltılması hedefleniyor.

Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! 6 68

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in yazısında, çalışma saatlerinin iş-aile hayatı dengesini sağlayacak şekilde düzenlenmesini sağlayacak modelin önümüzdeki dönemlerde devreye girebileceği kaydedildi.

Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! 7 78

Kamunun önceliğinde atılacak adım özek sektör için de yeni bir dönemin başlangıcını getirecek.

Tarih verildi: Esnek çalışma ve çift emekli maaşı düzenlemesi geliyor! 8 88

GENÇ YAŞTA EMEKLİ OLANALAR

Emekli olarak çalışmaya devam edenlerin özlük hakları, diğer sigortalılar gibi yasalarla güvence altına alınmış durumda. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon dosya üzerinden emekli maaşı ödeniyor.

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