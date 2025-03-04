“Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” Sergisi, Pendik’te Sanatseverlerle Buluştu...

Pendik Belediyesi, sanatseverleri usta hattatlarla buluşturmaya devam ediyor. Hat sanatının zarafetini ve ruh sağlığı üzerindeki etkisini vurgulayan “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” Sergisi, Pendik’te sanatseverlerle buluştu.

Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açıldı. Hat sanatının estetiğini ve ruh sağlığına katkısını gözler önüne seren sergide Kur’an-ı Kerim’de yer alan Ayet-i Kerimeler ile çeşitli Kelam-ı Kibar örneklerini hat sanatıyla sunan çok sayıda eser yer alıyor.

Psikolojik sağlamlık, iyi oluş ve ruh sağlığı temalarını merkeze alan sergide Arapça, Osmanlıca ve Türkçe yazılmış pek çok değerli eser, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi, 12 Mart Çarşamba gününe kadar açık kalacak.

Sergimiz Yıpranan Ruhlarımıza Şifa Olsun

Sergi Küratörü Dr. Ömer Akgül, açılışta oldukça anlamlı bir konuşma yaptı. Son yıllarda yaşanan pandemi, savaşlar gibi krizlere değinen Akgül, serginin amacını da anlatarak “Geçmişte bize doğruyu söyleyen kadim sözler vardı. Son yıllarda yaşadığımız pandemi gibi sorunlar bizleri psikolojik olarak yıprattı. İşte bu sergiyle bu süre zarfında ruhlarımıza güçlü gelmesi için yine geçmişte ruhlarımıza şifa gelen özlü sözlerimizi, hadislerimizi ve en önemlisi de ayetlerimizi tekrar hatırlatmak istedik.” dedi.