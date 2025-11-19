  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi!

Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi!

Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar...

Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi!
Yayınlanma:

Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi!

Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray, Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi!

Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan'ın da bugün MR tetkiklerinin yapılacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan’ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."

2-3 HAFTA OYNAMASI BEKLENMİYOR

Sol arka adalesinde orta düzeyde (2.derece) zorlanma ve kanama tespit edilen Osimhen'in sahalara dönüş sürecinin 3-6 haftayı bulabileceği ve bu durumda yıldız futbolcunun Fenerbahçe derbisini de kaçırma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray sağlık ekibinin en kısa sürede Osimhen'in tedavisine başlaması bekleniyor...

Genç mühendis ölüm kalım savaşı verirken kahveyi yapan çalışanın ilk ifadesi ortaya çıktı!Genç mühendis ölüm kalım savaşı verirken kahveyi yapan çalışanın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Kanseri yenen emekli öğretmen trafik magandasına yenik düştü!Kanseri yenen emekli öğretmen trafik magandasına yenik düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 13 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi! Nuh Yılmaz kimdir?Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 13 yıl sonra Suriye'ye büyükelçi! Nuh Yılmaz kimdir?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!
TFF tek tek açıkladı: İşte bahis oynayan futbolcuların cezası!
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapıda 5 te 5 Yapmaya Alıştı
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapıda 5 te 5 Yapmaya Alıştı
Bahis soruşturmasında önemli gelişme! FIFA, TFF'nin talebini kabul etmedi
Bahis soruşturmasında önemli gelişme! FIFA, TFF'nin talebini kabul etmedi
A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
A Milli Takım'da İspanya maçının öncesi dikkat çeken gelişme: İki oyuncu kadrodan çıkarıldı!
Türkiye - Bulgaristan maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler!
Türkiye - Bulgaristan maçına saatler kaldı: İşte, Muhtemel 11'ler!
Bahis soruşturmasında beklenen karar açıklandı: G.Saraylı yıldıza 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı
Bahis soruşturmasında beklenen karar açıklandı: G.Saraylı yıldıza 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı
Türkiye-Bulgaristan maçında düdük çalacak hakem belli oldu!
Türkiye-Bulgaristan maçında düdük çalacak hakem belli oldu!