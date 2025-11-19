Osimhen, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama geldi!

Galatasaray, Victor Osimhen'in sakatlığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray, Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan'ın da bugün MR tetkiklerinin yapılacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan’ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."

2-3 HAFTA OYNAMASI BEKLENMİYOR

Sol arka adalesinde orta düzeyde (2.derece) zorlanma ve kanama tespit edilen Osimhen'in sahalara dönüş sürecinin 3-6 haftayı bulabileceği ve bu durumda yıldız futbolcunun Fenerbahçe derbisini de kaçırma ihtimali bulunuyor.

Galatasaray sağlık ekibinin en kısa sürede Osimhen'in tedavisine başlaması bekleniyor...

