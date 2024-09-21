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Rıdvan Dilmen'in yorum yapacağı yeni kanal belli oldu! Kanal yönetiminden açıklama yapıldı!

Futbolculuğu kadar spor yorumculuğu ile futbol severlerin beğenisini kazanan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şimdi ise spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, uzun süre ara verdiği yorumculuğa HT Spor ile anlaştığı açıklandı.

Rıdvan Dilmen'in yorum yapacağı yeni kanal belli oldu! Kanal yönetiminden açıklama yapıldı!
Yayınlanma:

Resmi açıklama önce HT Spor'un sosyal medya hesabından, ardından da HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul tarafından yapıldı.

"DERBİYLE BAŞLIYORUZ"

Kanalın genel yayın yönetmeni Ahmet Selim Kul, "Hem futbolculuğuyla hem de yorumculuğuyla efsaneleşmiş Rıdvan Dilmen hocamı artık HT Spor’da izleyebileceksiniz. Derbiyle başlıyoruz" ifadesini kullandı.

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İLK YAYIN BUGÜN FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ

Rıdvan Dilmen yarın saat 18.00'de Fenerbahçe Galatasaray derbi özel yayınla ilk kez HT Spor ekranlarına çıkacak.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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