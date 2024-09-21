Rıdvan Dilmen'in yorum yapacağı yeni kanal belli oldu! Kanal yönetiminden açıklama yapıldı! Futbolculuğu kadar spor yorumculuğu ile futbol severlerin beğenisini kazanan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şimdi ise spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, uzun süre ara verdiği yorumculuğa HT Spor ile anlaştığı açıklandı.