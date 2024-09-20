Arda Güler sevgilisiyle poz verdi! Duru Nayman kimdir?

Real Madrid oyuncusu 19 yaşındaki Arda Güler, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Milli futbolcu, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte ilk kez bir davete el ele poz verdi.

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Güler ve Yaman, sosyal medya üzerinden ilişkilerini duyuran Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois için bir belgesel galada objektiflere poz verdi. Çiftin yüzlerinde gülümseme vardı ve basın mensuplarının ilgisi gözlerden kaçmadı.



Magazin dünyasında Arda Güler'in basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ile birlikte ilk kez resmi bir etkinlikte boy göstermesi büyük bir heyecan yarattı.



Duru Nayman kimdir?

1 Şubat 2005'te İstanbul'da doğdu. Duru Nayman 18. Galatasaray Kadın Basketbol takımında basketbol oynamaktadır. Takımda 23 numaralı forma giyen Nayman Guard olarak çalışıyor. Neyman daha önce Fenerbahçe forması giymişti.