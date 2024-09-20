Dünya devleri Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu için sıraya girdi! Beşiktaş'ın alt yapısında yetişen genç yıldız Mustafa Hekimoğlu, bu sezon başı a takıma çıkarak gösterdiği başarı ile birçok Avrupa kulübünün takibinde olduğu belirtildi.