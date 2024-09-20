  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Dünya devleri Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu için sıraya girdi!

Dünya devleri Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu için sıraya girdi!

Beşiktaş'ın alt yapısında yetişen genç yıldız Mustafa Hekimoğlu, bu sezon başı a takıma çıkarak gösterdiği başarı ile birçok Avrupa kulübünün takibinde olduğu belirtildi.

Dünya devleri Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu için sıraya girdi!
Yayınlanma:

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen süre bulduğu maçlardaki performansıyla dikkat çeken 17 yaşındaki genç yıldız Mustafa Hekimoğlu'na Avrupan'ın bir çok takımı izlemeye aldı

BEŞİKTAŞ GENÇ GOLCÜYÜ TEK ŞARTLA SATMAYA SICAK BAKIYOR

17 yaşındaki futbolcu için Avrupa ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Hekimoğlu'na İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan teklifler olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş yönetimi ise futbolcunun ayrılığına tek şartla onay verecek.

Siyah-beyazlılar, sadece astronomik bir teklif gelmesi halinde Mustafa Hekimoğlu'nun satışını onaylayacak.

Arda Güler sevgilisiyle poz verdi! Duru Nayman kimdir?Arda Güler sevgilisiyle poz verdi! Duru Nayman kimdir?

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, şovu devam ediyor! 2 maç 2 golBenfica'da Kerem Aktürkoğlu, şovu devam ediyor! 2 maç 2 gol

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi patlak verdi! Yıldız futbolcu Sözleşme teklifini geri çevirdiFenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi patlak verdi! Yıldız futbolcu Sözleşme teklifini geri çevirdi

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Spor
Arda Güler sevgilisiyle poz verdi! Duru Nayman kimdir?
Arda Güler sevgilisiyle poz verdi! Duru Nayman kimdir?
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, şovu devam ediyor! 2 maç 2 gol
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, şovu devam ediyor! 2 maç 2 gol
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi patlak verdi! Yıldız futbolcu Sözleşme teklifini geri çevirdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi patlak verdi! Yıldız futbolcu Sözleşme teklifini geri çevirdi
Galatasaray'ın talimatlara aykırı sponsor iddiası tartışmalara neden oldu! Spor Toto Teşkilat harekete geçti! TFF nasıl bir karar verecek?
Galatasaray'ın talimatlara aykırı sponsor iddiası tartışmalara neden oldu! Spor Toto Teşkilat harekete geçti! TFF nasıl bir karar verecek?
Spor camiasının acı kaybı! Spor yazarı Ahmet Çakır 72 yaşında hayatını kaybetti!
Spor camiasının acı kaybı! Spor yazarı Ahmet Çakır 72 yaşında hayatını kaybetti!
Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı?
Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı?
Mourinho'dan flaş sözler! Derbi öncesi Okan Buruk'a gönderme
Mourinho'dan flaş sözler! Derbi öncesi Okan Buruk'a gönderme