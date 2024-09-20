Dünya devleri Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu için sıraya girdi!
Beşiktaş'ın alt yapısında yetişen genç yıldız Mustafa Hekimoğlu, bu sezon başı a takıma çıkarak gösterdiği başarı ile birçok Avrupa kulübünün takibinde olduğu belirtildi.
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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen süre bulduğu maçlardaki performansıyla dikkat çeken 17 yaşındaki genç yıldız Mustafa Hekimoğlu'na Avrupan'ın bir çok takımı izlemeye aldı
BEŞİKTAŞ GENÇ GOLCÜYÜ TEK ŞARTLA SATMAYA SICAK BAKIYOR
17 yaşındaki futbolcu için Avrupa ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.
Hekimoğlu'na İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan teklifler olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş yönetimi ise futbolcunun ayrılığına tek şartla onay verecek.
Siyah-beyazlılar, sadece astronomik bir teklif gelmesi halinde Mustafa Hekimoğlu'nun satışını onaylayacak.
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