Ehliyete yeni düzenleme geliyor! 69 yaş üstü için kritik karar

Türkiye'de ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ehliyet sahibi sürücüler için yaş sınırlarını yeniden belirledi.

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Ehliyete yeni düzenleme geliyor! 69 yaş üstü için kritik karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari taşıma sektöründe çalışan sürücüler için yaş sınırlarını değiştirdi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği, ticari taşıma işlerinde çalışan şoförlerin uyması gereken yeni kuralları açıkladı. Pandeminin etkilerini ve ticaret hacmindeki artışı karşılamak için, büyük otobüs şoförleri için daha önce belirlenmiş olan en yüksek 66 yaş sınırı geçici olarak 69 yaşına yükseltildi.

Sürücü eğitimlerinin aksaması ve yeni sürücü ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle, bakanlık bu kararın 2024 sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. 68 yaşını dolduran veya 69 yaşına giren sürücüler, ticari araç kullanma yetkilerini kaybedecekler ve alternatif iş yöntemlerine başvurmak zorunda kalacaklar.

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Sürücüler için yeni düzenlemeler

Yeni düzenlemeler özel araç sahipleri ve ticari sürücüler için de geçerli. 65 yaşından büyük sürücülerin ehliyetleri üç yılda bir yenilenir. 80 yaşını dolduranlar, artan risk faktörleri nedeniyle her iki yılda bir ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacaklar. Yenileme sürecinde sürücülerin sağlık durumları da dikkate alınacak.

Yaş gruplarına göre ehliyet yenileme işlemleri değişmektedir. Yenileme süreçleri ve süreçleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

65 yaş ve üstü: Her üç yılda bir yenileme gereklidir.

80 yaşından büyükler için her iki yılda bir yenileme gereklidir.

Sürücü belgesi yenileme sürecinde, sağlık kontrolleri ve sürüş yeterlilikleri gibi koşullar da dikkate alınacaktır. Bu süreçlerde sürücülerin güncel sağlık raporları sunmaları gerekecektir.

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