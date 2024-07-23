Sıcak havalar ne kadar devam edecek? Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların artacağı ve yoğun sağanak yağışların olacağı konusunda yeni bir hava durumu raporu yayınladı.

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Sıcak havalar ne kadar devam edecek? Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı bulutlu olacaktır. Ancak Marmara'nın batısı, Göller Bölgesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi ile Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir ve Ankara'nın güneyi, Kastamonu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Kırklareli bölgesinde yoğun yağışlar bekleniyor.

Meteorolojiden yağış uyarısı

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un batısında bulunan Çanakkale, Tekirdağ ve Edremit Körfezi çevresinde yağışların yoğun olacağını söyledi. Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde hafif yağış beklenirken, Cuma ve Cumartesi günlerinde Marmara ve batı orta Karadeniz'de yağış kuvvetlenecek.

Marmara

Marmara Bölgesi'nin batı kısımları zamanla parçalı bulutlarla karşılaşacak, ancak genellikle az bulutlu olacak. İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneybatısında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek.

Ege

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak, ancak iç bölgelerde yer yer parçalı bulutlu olabilir. Afyonkarahisar çevresinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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Akdeniz

Akdeniz Bölgesi'nde hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Ancak doğusunda zamanla parçalı bulutlar oluşacak ve öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olsa da öğleden sonra Ankara ve Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Karadeniz Bölgesi genellikle az bulutlu olacak, iç bölgelerde parçalı bulutlar ve öğleden sonra Kastamonu çevresinde sağanak yağışlar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Şırnak'ın Silopi ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceye yükselirken, sokaklar ve caddeler neredeyse boş kaldı. Sıcaklık 56 dereceye ulaşırken, esnaflar ve vatandaşlar sıcağın etkisiyle zor durumda olduklarını söylüyorlar.

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