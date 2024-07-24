Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve emekli maaş açıklaması: 'Sıkıntıların farkındayım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup konuşmasında enflasyon ve emekli maaş konusunda 'Sıkıntıların farkındayım' diyerek çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve emekli maaş açıklaması: 'Sıkıntıların farkındayım'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda enflasyon ve emekli maaşları konusunda açıklamalarda bulundu.

"SIKINTILARIN FARKINDAYIM"

En düşük emekli maaşı üzerinden yaşanan tartışmaları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıkıntıların farkındayım" mesajı verdi.

"Sorunlarınızı çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." diyen Erdoğan, muhalefetin "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıksın" çağrısına da yanıt verdi.

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"ENFLASYONDA EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI"

Dış siyasette tüm bu hamleleri yaparken, bir diğer temel önceliğimiz olan ekonomide de sıkıntılarımızın üstesinden geliyoruz. Orta Vadeli Programın olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyon, inşallah bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecektir. Aşırı kâr hırsının şişirdiği fiyat balonu, kimi sektörlerde yavaş yavaş sönüyor. Fiyatlama davranışlarının, tekrar piyasa gerçekleriyle uyumlu hale gelmeye başladığını görüyoruz. Bu dengelenme önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edecek. Sene sonunda enflasyonu, hedeflediğimiz seviyelere mutlaka indireceğiz.

Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve emekli maaş açıklaması: 'Sıkıntıların farkındayım'

"TÜRKİYE, HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR"

Bunun piyasadaki ana aktörler tarafından da kabul edilmesi, ekonomideki yol haritamızın sağlamlığının delilidir. Kredi derecelendirme kuruluşları da Türk ekonomisiyle ilgili daha objektif değerlendirmeler yapıyorlar. Moody’s geçen hafta kredi notumuzu iki kademe birden artırması, bunun en son örneğiydi. Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı, esasen Türkiye için çok geç kalmış bir adımdı. Peki bunlar yeterli mi? Elbette değil. Türkiye’nin ekonomik kapasitesinin bu oranların çok çok üzerinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kredi derecelendirme şirketleri adaletli davrandıkça, inşallah bu notlar da hak ettiğimiz seviyelere çıkacaktır. Burada şunu çok net vurgulamak isterim: Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Türkiye, doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek, inşallah aynısını yine başaracağız. Bunu, AK Parti ve Cumhur İttifakından başka yapabilecek kimse de yoktur.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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