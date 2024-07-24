Uçak kalkış esnasında düştü! 18 kişi hayatını kaybetti

Yerel basının haberine göre, Nepal'in başkenti Katmandu'da kalkış sırasında 19 kişiyi taşıyan küçük uçak düştü. Uçağın alev aldığı ve 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kazada yalnızca pilot kurtuldu.

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Uçak kalkış esnasında düştü! 18 kişi hayatını kaybetti

Bu sabah Nepal'in başkenti Katmandu'da bir küçük uçak kalkış sırasında düştü.

Pilotun kurtulduğu ve 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kathmandu Post gazetesinin bir havaalanı yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre, uçakta 19 kişi vardı.

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Gazete, Saurya Havayolları uçağının yerel saatle 11:00 sıralarında düştüğünü ve itfaiyeciler ve polislerin kurtarma çalışmalarına başladığını yazdı.

Gazete, havaalanı sözcüsü Premnath Thakur'a dayanarak, “Uçakta mürettebat dahil 19 kişi vardı” dedi.

Uçak, haber sitesi Khabarhub tarafından alev aldığını ve "önemli bir duman bulutu yaydığını" bildirdi.

Uçak, Himalaya Cumhuriyeti'nin turizm açısından önemli bir noktası olan Pokhara'ya gidiyordu.

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