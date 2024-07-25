Araç sahiplerine müjde! E-devletten yeni uygulama

Türkiye'de araç sahipleri için önemli bir gelişme yaşandı. Sigorta eksper raporları artık e-Devlet sistemi üzerinden kolayca erişilebilir.

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Araç sahiplerine müjde! E-devletten yeni uygulama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, bu uygulamanın eksper kuyruklarını azaltacağını ve sigortalıların hak ve menfaatlerini korumayı daha kolay hale getireceğini belirtti. Vatandaşlar artık uzun bekleme süreleri olmadan eksper raporlarına e-Devlet üzerinden erişebilecekler.

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Çalışmada emeği geçenler arasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜRKSAT yetkilileri de yer alıyor. Bu teknolojik gelişme, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan ve Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Araç sahipleri için büyük bir rahatlama sağlayacak olan bu yeni uygulama zamandan tasarruf sağlayacak ve güvenliği artıracak. Dijitalleşen dünyada bu tür girişimler, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli birer kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

Bu yenilik, sigorta işlemlerini internette daha kolay hale getirerek gelecekte benzer alanlarda yeni gelişmelere yol açabilir. Vatandaşlar, bu yeni hizmetin nasıl kullanılacağını öğrenmek için e-Devlet portalını ziyaret edebilir.

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