MKYK toplantısının ardından açıklama: “Bu bir katliam yasası değil”

Zaman zaman Türkiye’nin gündemine gelen “sokak köpekleri” meselesi için ciddi bir adım atılıyor. Gündeme gelen mesele üzerinde MKYK toplantısında detaylı şekilde değerlendirildi.

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Vatandaşları ikiye bölen sokak köpekleri konusunda fikir ayrılıkları yaşandı. Ancak insanların saldırıya uğramasıyla beraber tepkiler daha da büyüdü. Şimdi de ilk önemli adımlardan birinin atılması bekleniyor.

VATANDAŞIN CANI YANIYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısından hemen sonra önemli değerlendirmelerde bulundu. Sokak köpekleri yasası hakkında Çelik şunları söyledi;

“Burada esas mesele yani bu ortada bir problem yok da, biz bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor, yaşlılar saldırıya uğruyor sokaklarda bir durum var. Yani burada bunu böyle yine her zaman söylediğim insan bu kainatta tek başına yaşamıyor.

Doğada bir sürü varlıkla beraber yaşıyor. Bitkilerle beraber yaşıyoruz. Hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Tabii ki doğada bu dünyayı bu kainatı paylaştığımız bütün canlılara da hürmet ve saygı göstermek durumundayız.”

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HASTALIK YAYMA TEHLİKESİ VAR

Temel amaç bakın tekrar dün de bir görüntü gerçekleşti. Bir hanımefendiye sokak köpeklerinin saldırısı söz konusu oldu. Ondan evvel biliyorsunuz birçok çocukla ilgili bu saldırılar söz konusu oldu. Arzu ettiğimiz şey bu manzaraları sokaklarımızda görmemektir. Ama bunun böyle bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir.

Orada o yasada bir sürü kademelendirme koyulmuş. O kademelendirme çerçevesinde sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü mekanizma var, bir sürü kademe var, büyük bir eylem planı var. En sonunda herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu.”

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