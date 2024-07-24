Sokak hayvanları için özel düzenleme! Uymayana hapis cezası kapıda

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin bir yasa teklifi kabul etti.

Bakımevlerine alınıp rehabilite edilen hayvanlar sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalacak, bu da bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için yardımcı olacaktır.

Bunu yapmayan belediyelere uygulanacak cezalar da artırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın (AA) sorularını yanıtladı.

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Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek yasasına uymayan belediyeler için altı aydan iki yıla kadar hapis cezası uygulanacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şu açıklamayı yaptı:

Herkes artık kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sosyal hayata zarar veriyor. Hayvanların sahipsiz olması sorundur. Sahipsizlik sorumsuzluğa neden olur. Yaklaşık dört milyon başıboş köpek var. Hepsinin öldürülmesi teklif edilmedi. Bu hayvanların mahallelerden uzaklaştırılması çözüm.

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Sokaklarda sahipsiz köpekler, toplumsal hayatı etkileyen bir sorundur. Bu hayvanların sokaklardan uzaklaştırılması çözümdür. Veteriner tarafından onaylanmış bir kişiye ötanazi uygulanır. Şehirlerimizde başıboş köpekler olmayacak. Yerinde kal...Bu sorun zaten var. Hükümetimiz bu konuda kararlıdır ve Meclisimiz gereğini yapıyor. Herkesin mağdur olacağı bu sorun çözülecek. "Alacaklar, hepsini öldürecekler" diye düşünmedik. Önerdiğimiz konu sahiplenmektir.