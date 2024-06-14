Raporlu ilaç kullananlar mutlaka okuyun! Bakan yeni açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu ilaç kullanıcıları için önemli bir önlem açıkladı. Aile hekimlerinin raporlu olarak reçete edebildiği ilaç sayısı, son düzenlemeyle 1.858'e yükseltildi.

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Raporlu ilaç kullananlar mutlaka okuyun! Bakan yeni açıklama yaptı

Bakan Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptı. Raporlu hastaların ilaçlarına erişimi kolaylaştırmak için başlatılan yeni uygulamanın ayrıntılarını açıklarken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara SMS yoluyla hangi ilaçların yeni kapsama girdiğini bildireceğini belirtti.

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Bakan Işıkhan, raporlu hastalarımızın ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım attık dedi. Aile hekimlerimiz artık daha fazla raporlu ilaç reçetesi yazabilecekler. 1.858 ilacın raporlu olarak reçetelenebilmesi, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha etkili ve kolay yönetmelerine olanak tanıyacak.

Raporlu ilaç kullanıcılarının tedavi süreçlerinde erişim sorunlarını azaltmak yeni düzenlemenin amacı. Ayrıca, hastaların tedavi süreçlerini daha sık takip etmelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır, bu da sağlık sistemine olan güvenini artırıyor. SMS ile Bilgilendirme: SGK, vatandaşlara hangi ilaçların yeni düzenleme kapsamında olduğunu belirten SMS gönderecek. Raporlu ilaç kullanan hastalar, ihtiyaç duydukları ilaçlara daha kolay ulaşabilir ve tedavilerini kesintisiz sürdürebilirler.

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