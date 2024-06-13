Araç almak isteyen acele etsin! Bayram öncesi dev indirim

Haziran ayında Hyundai'nin i20 model araçlarında özel olarak başlattığı kampanya, dikkatleri üzerine çekiyor. i20 satın almak isteyenler için sunulan bu fırsatlar kaçırılmayacak cinsten.

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Araç almak isteyen acele etsin! Bayram öncesi dev indirim

Son zamanlardaki fiyat artışları ve faiz oranlarındaki yükselmeler, Hyundai'nin i20 modellerinde cazip indirimler ve %0 faiz fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, i20 modelleri 75.000 TL'ye varan indirimlerle ve 12 ay boyunca %0 faiz imkanıyla 114.000 TL'ye satın alınabilir.

Hyundai i20'nin motor ve donanım seçenekleri geniş bir yelpazeye sahiptir. Güncellenmiş fiyatlar ve indirimler burada bulunabilir:

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1.2 MPI 84 PS Jump: Manuel şanzıman fiyatının 970.000 TL'den 895.000 TL'ye düştüğü görülmektedir.

1.4 MPI 100 PS Jump'ta otomatik şanzıman fiyatının 1.045.000 TL'den 975.000 TL'ye düştüğü görüldü.

1.4 MPI 100 PS Style otomatik şanzıman fiyatının 1.105.000 TL'den 1.035.000 TL'ye düştüğü görüldü.

1.4 MPI Style L.Edition otomatik şanzıman fiyatının 1.135.000 TL'den 1.055.000 TL'ye düştüğünü görebilirsiniz.

1.4 MPI 100 PS Elite otomatik şanzıman fiyatı, önceki fiyat olan 1.185.000 TL'den 1.115.000 TL'ye düşürüldü.

T 100 PS Jump: DCT şanzıman fiyatını 1.115.000 TL'ye düşürdük.

T 100 PS Style: DCT şanzıman fiyatını 1.125.000 TL'ye düşürdük.

T 100 PS Elite için DCT şanzıman fiyatı 1.125.000 TL'ye düşürüldü.

Modern tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleri, Hyundai i20'nin öne çıkan yönleridir. Kampanya kapsamında sunulan faizsiz kredi fırsatları ve indirimler sayesinde i20 herkes için daha erişilebilir hale geliyor. Hyundai i20'nin geniş iç mekânı ve rahat sürüş deneyimi, hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda güven vericidir.

Bu kampanya, Hyundai i20 satın almayı düşünenler için otomobil sahibi olmanın daha da çekici hale gelmesini sağlar. Haziran ayında i20'nin keyfini çıkarabilirsiniz.

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