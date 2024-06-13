Bahar-Nihal Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor! O suçtan yargılanacaklar

Bahar-Nihal Candan kardeşlerin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Bahar-Nihal Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor! O suçtan yargılanacaklar

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Bahar-Nihal Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor! O suçtan yargılanacaklar

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve "Nihal Candan" olarak bilinen ablası Gülnihal Çiçek de dahil olmak üzere 22 sanık, 4 Eylül 2024'te "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanacak.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, aralarında Candan kardeşlerin de bulunduğu 22 kişi hakkında Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek, halk arasında "Nihal Candan" olarak bilinen Bahar Candan, 4 Eylül 2024'te hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'nde yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamede neler var?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki ve 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan da yer alıyor.

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İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu ve dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek için kurulan organize suç örgütünün üyeleri olduğu belirtiliyor. Örgüt yapısı ve iş bölümünden yararlanarak, suç dünyasında "Sazan Sarmalı" olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemini uyguladılar.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek, Alisya Bahar Candan'ın suç örgütü içinde daha etkili bir rol oynadığı belirtiliyor. Sanık Gülnihal Çiçek, tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İddianameye göre Alisya Bahar Candan, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması gerekiyor.

Gülnihal Çiçek, aynı suçlardan on sekiz ila kırk dört yıl hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer 20 sanık ise çeşitli suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılacak.

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