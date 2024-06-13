Prof. Özgür Demirtaş’ın yorumu olay oldu! Tasarruf neden dar gelirliden başlıyor?

Prof. Özgür Demirtaş gündem olacak bir açıklama yaptı. Hükümete o soruyu sordu.

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Prof. Özgür Demirtaş’ın yorumu olay oldu! Tasarruf neden dar gelirliden başlıyor?

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin tasarruf yapmak zorunda olduğunu belirterek, bunun için dar gelirli insanlardan başlamaması gerektiğini söyledi.

X'ten bir açıklama yapan Demirtaş, şunları söyledi:

Bunu daha önce defalarca yazdım, yine de yazayım:

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Türkiye tasarruf etmelidir. Bununla birlikte, bu tasarruf, DAR Gelirlilerden, Emeklilerden, İşçiden, Memurdan ve Çiftçiden başlamamalıdır. Bu tasarruf, siyasetçilerden, hükümetten ve devletten başlar.

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