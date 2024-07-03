Raporlu ilaç kullananlar müjde! İlaçları daha kolay alacaksınız

Yeni düzenleme aile hekimlerinin rolünü daha da önemli hale getirecek. Hastalar, sağlık ocaklarına giderek aile hekimlerinden yeniden ilaç reçetelerini alabilirler. Bu durum, hastanelerin yoğunluğunu azaltacak ve hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayacak.

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Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemenin hastaların yaşamlarını kolaylaştıracağını ve sağlık hizmetlerini daha verimli hale getireceğini söylüyor. Ayrıca, raporlu ilaçların aile hekimleri tarafından daha uzun süreli yazılabilmesinin sağlık eşitsizliklerini azaltmak için önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyorlar.

Yeni düzenleme, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağlık eşitsizliklerini azaltacak. Bölgesel sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, hastaların mahallelerindeki sağlık merkezlerinden daha kolay ilaç almalarını sağlayacak.