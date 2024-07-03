Borcu olan yaşadı! Devletten hem kredi hem sicil affı geliyor

Borçlu vatandaşlar için sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi düzenlemeleri umut verici. Trafik cezaları, vergi borçları, krediler ve kredi kartı borçları dahil olmak üzere tüm borçların tamamen silinmesi planlanıyor. Bu, vatandaşların mali durumlarını iyileştirmek ve borçlarından kurtulmak için yapılıyor.

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Borç Kapatma Kredisi Bilgileri: Kredi miktarı en az 50.000 TL.

Faiz Oranları: Uygulanacak faiz oranları düşüktür.

Başvuru koşulları: Kamu bankalarına başvurmak zorundasınız.

Vatandaşlar esnek geri ödeme seçenekleriyle rahatlayacak.

Bu yeni düzenlemelerin amacı, borçlu vatandaşların mali zorluklarını hafifletmek ve rahatlamak. Başvuru süreci ve düzenlemelerin ayrıntıları hakkında güncel bilgiler için ilgili kamu kurumlarının duyurularını takip edin.