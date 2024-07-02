Miras paylaşımda yeni dönem başlıyor! Tapuda yeni kurallar

Babadan dedeye miras kalan tapuların paylaşımı büyük ölçüde değişti. Yeni düzenlemeler, noter ihtiyacını ortadan kaldırdı ve yazılı sözleşme artık yeterli olacak.

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Miras paylaşımda yeni dönem başlıyor! Tapuda yeni kurallar

Geçtiğimiz günlerde alınan karar, mirasçılar için tapu devir işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırdı. Noter onayı olmadan kardeşler arasında tapu devri artık mümkün. Bu yenilik, özellikle miras paylarının daha şeffaf ve eşitlikçi bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olmak için tasarlandı.

Yeni kurallar, tapu sahipleri arasındaki adaletsizliği ortadan kaldıracaktır. Adalet yerini bulacak ve herkes hakkını alacak. Tapu paylaşım prosedürlerinde önemli değişiklikler yaşanıyor. Miras kalan malların devri artık noter tasdikli sözleşme gerektirmiyor. Kardeşler arasındaki yazılı bir sözleşme bu işlemi hızlı, basit ve ucuz hale getirecektir.

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Bu düzenleme, tapu sahipleri arasındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak için kardeşlerin miras kalan malları daha kolay devretmelerini sağlıyor. Noter zorunluluğu artık yok ve devir işlemleri sadece yazılı bir sözleşme ile yapılabilir. Bu, aile büyüklerinden miras kalan mülklerin daha hızlı ve daha kolay paylaşılmasını sağlayacaktır.

Hisseli tapu satışında her hissedarın fiziksel olarak hazır bulunması ve karşılıklı mutabakata varması gerekir. Kardeşler arasındaki devirlerde noter onayı gerekmeyecek. İlgili kişilerin ebeveynleri aynı ise, yazılı bir anlaşma yeterli olacaktır. Hisseli mülkiyet satışı için bir avukat atanmalı ve tüm hissedarların oybirliğiyle rızası gereklidir.

Tapu paylaşım süreçleri, bu yeni düzenlemelerle daha şeffaf, adil ve verimli hale geliyor. Miras kalan malların devri için noter zorunluluğunun kaldırılması süreci hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Bu değişiklikler, mirasçıların haklarını daha kolay ve eşitlikçi bir şekilde elde etmelerini sağlayarak tapu devir işlemlerinde yeni bir dönem başlatıyor.

Tapu devir sürecinde yapılan bu değişiklikler, mirasçıların haklarını daha şeffaf ve eşitlikçi hale getirdi. Noter zorunluluğunun kaldırılması, maliyetleri düşürüyor ve işlemleri hızlandırıyor. Bu değişiklikler, mirasçıların haklarını korur ve miras paylaşımında adalet ve verimlilik sağlar.

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