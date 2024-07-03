Kahin köpek maç sonucunu bildi! Türkiye – Avusturya maçı bitti, Dünya onu konuşuyor

Sosyal medya fenomeni, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu doğru bir şekilde tahmin eden ünlü kahin köpek Steph Furry, şimdi de Türkiye-Avusturya maçı için karar verdi.

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Kahin köpek maç sonucunu bildi! Türkiye – Avusturya maçı bitti, Dünya onu konuşuyor

Bu sezon Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi zaferini doğru tahmin eden ünlü köpek Steph Furry, Türkiye-Avusturya maçının sonucunu da doğru tahmin etti. Gözlerini dünyaya çeviren bu köpek, Türkiye'nin 2-1 skorla galip geleceğini tahmin ediyor.

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Steph Furry, kazanan takımın bayrağının olduğu sepete bir top yerleştirerek maç sonuçlarını tahmin eder. Bu güzel köpek, Real Madrid'in Borussia Dortmund'u yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını doğruladı.

Sevimli Steph Furry, Türkiye'nin maçı 2-1 kazanacağını tahmin etti. Furry ayrıca, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yeneceği skorun uzatma dakikalarında olacağını söyledi.

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