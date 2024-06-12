Randevu sistemi değişiyor! “Onaylı randevu” sistemi geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramdan sonra tetkiklerde de 'onaylı randevu' sisteminin uygulanacağını açıkladı. Koca, bu yeni sistemin sağlık hizmetlerinde verimliliği artıracağını söyledi.

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Randevu sistemi değişiyor! “Onaylı randevu” sistemi geliyor

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, hastane ziyaretlerinin ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili toplantıların devam ettiğini belirtti. Perşembe günü Çam ve Sakura Hastanesi'nde olacağız." Bu bir aylık süreçte, artan kapasitemizi ve çözülen sorunlarımızı değerlendireceğiz.

Onaylı randevu sisteminin bir aylık sonuçlarını Koordinasyon Kurulu ile birlikte açıklayacaklarını belirten Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza bu uygulamanın getirdiği faydaları ve yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde anlatacağım" dedi. Ek olarak, şikayetlerin önemli ölçüde azaldığını ve bazı alanlarda sorunların hala olduğunu, ancak bu sorunların da giderek azalacağını belirtti.

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Koca ayrıca, tetkikler için onaylanmış randevu sistemine geçmek için hazırlık yaptıkları konusunda da bilgi verdi. Bayramın ardından tetkiklerde de randevulu onay sistemi kullanılacak. Tetkik ve müdahalelerle ilgili onay sistemi bir gün önceden aranacak. Bu sistem, MR, tomografi, gastroskopi ve kolonoskopi gibi tetkiklerin ve ameliyatların planlanmasını kolaylaştıracaktır.

Bakan Koca, randevuya sadakat oranının arttığını vurgulayarak, "İki önemli sorun vardı: randevuya sadakat oranı ve randevuların son saatlerde iptal edilmesi nedeniyle oluşan âtıl kapasite." Vatandaşlarımızın sağduyusu ve sadakati bu sorunları azalttı. Randevuya olan sadakat oranı yüzde doksan üstüne çıktı, dedi.

"Vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diyen Bakan Koca, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da büyük fedakârlık gösterdiğini belirtti.

Sokak köpeklerine yönelik düzenlemelere de değinen Bakan Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından anlaşılıyor" dedi. Yine de önlemler ötanazi mi olmalı? "Gönlüm ötanaziden yana değil."

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