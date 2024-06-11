Ev alacaklar buna dikkat etsin! Emlak alım-satım platformlarına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe belgesiz faaliyetlerle mücadele etmek için sert önlemler almaya hazırlanıyor. Yapılan düzenlemeler, emlak alım-satım platformlarında yayınlanan ilanların şeffaf ve doğru olduğundan emin olmak için tasarlanmıştır.

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Ev alacaklar buna dikkat etsin! Emlak alım-satım platformlarına yeni düzenleme

Geçtiğimiz yıl, emlak alım-satım platformlarındaki ilanlarda yer alan taşınmazların ilanı veren üyeye ya da yakınlarına ait olması gerektiği konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. Ticaret Bakanlığı, bu ilanların doğruluğunu ve sahipliğini kontrol etmek için güçlü bir denetim sistemi kurmaktadır.

Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri cezalandırılır. Ticaret Bakanlığı, belgesiz işletmelerin ilan verirken sorun yaşamamaları ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için mesleki deneyim şartına ilişkin istisnai düzenlemelerden yararlanmaları gerektiğini belirtiyor.

Bakanlık, emlak alım-satım platformlarında yayınlanan ilanların spekülasyonunu önlemek için bir dizi önlem aldı. İlanların doğruluğunun ve sahipliğinin kontrol edilmesinin amacı, spekülatif fiyat artışlarını önlemek.

Ticaret Bakanlığının emlak sektöründe yürüttüğü denetlemeler, sektördeki düzeni sağlamak ve tüketicileri korumak için tasarlanmıştır. Yapılan düzenlemelerin amacı, emlak alım-satım platformlarında daha fazla şeffaflık sağlamaktır.

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