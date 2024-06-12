Daha az uyuyanların yakalanma riski yüksek! Günde 7 saatten az uyursanız ne olur

Yaklaşık 250.000 Birleşik Krallık vatandaşından toplanan veriler, gece 3 ila 4 saat uyuyan kişilerin, yedi saat veya daha fazla uyuyan kişilerden %41 daha fazla Tip 2 diyabete yakalanma riskine sahip olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, bulguları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti ancak çalışmalarının, sağlıklı beslenmenin kronik uykusuzlukla mücadele etmek için tek başına yeterli olmadığını öne sürdü.

Bayram öncesi büyük destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri duyurdu

Ev alacaklar buna dikkat etsin! Emlak alım-satım platformlarına yeni düzenleme

Koltuk altı kararıyorsa bunu yapın! Koltuk altınız bembeyaz olacak

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 4.4 milyondan fazla kişi tip 2 diyabetle yaşamaktadır ve yaklaşık 13.6 milyon kişinin bu hastalığa yakalanma riski yüksektir. Tip 2 diyabet, insülin emilimini engeller ve yüksek kan şekeri seviyelerine neden olur. Zamanla özellikle kan damarları ve sinirlere zarar verebilir. Çalışmalar, uyku süresini uzatan kişilerin daha az şeker ve daha az kalori tüketme eğiliminde olduğunu gösterdi. Bu, muhtemelen daha uzun vadeli metabolik sağlığa katkıda bulunur.