Daha az uyuyanların yakalanma riski yüksek! Günde 7 saatten az uyursanız ne olur

Günde 7 saatten az uyursanız neler olabilir? Bununla alakalı çok önemli bir araştırma yapıldı.

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Daha az uyuyanların yakalanma riski yüksek! Günde 7 saatten az uyursanız ne olur

Yaklaşık 250.000 Birleşik Krallık vatandaşından toplanan veriler, gece 3 ila 4 saat uyuyan kişilerin, yedi saat veya daha fazla uyuyan kişilerden %41 daha fazla Tip 2 diyabete yakalanma riskine sahip olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, bulguları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti ancak çalışmalarının, sağlıklı beslenmenin kronik uykusuzlukla mücadele etmek için tek başına yeterli olmadığını öne sürdü.

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Birleşik Krallık'ta yaklaşık 4.4 milyondan fazla kişi tip 2 diyabetle yaşamaktadır ve yaklaşık 13.6 milyon kişinin bu hastalığa yakalanma riski yüksektir. Tip 2 diyabet, insülin emilimini engeller ve yüksek kan şekeri seviyelerine neden olur. Zamanla özellikle kan damarları ve sinirlere zarar verebilir. Çalışmalar, uyku süresini uzatan kişilerin daha az şeker ve daha az kalori tüketme eğiliminde olduğunu gösterdi. Bu, muhtemelen daha uzun vadeli metabolik sağlığa katkıda bulunur.

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