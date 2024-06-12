Eski ehliyeti olanlar dikkat! O tarihten sonra geçerliliği kalmayacak

31 Aralık 2024'te eski sürücü belgelerinin geçerliliği sona erecek. Bu tarihe kadar güncellenmeyen eski sürücü belgeleri geçerliliğini kaybedecek.
Vatandaşlar ehliyetlerini yenilemek için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu kullanabilirler.nv.www.gov.tr/ üzerinden randevu alıp gerekli belgeleri doldurarak başvurularını tamamlayabilirler.
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Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak yılın son aylarına kadar başvurularını yapmamalarını tavsiye etti.