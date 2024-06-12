Eski ehliyeti olanlar dikkat! O tarihten sonra geçerliliği kalmayacak

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi ne zaman bitiyor? O tarihten sonra ehliyetler artık kullanılmayacak.

YAYINLAMA
Google News
Eski ehliyeti olanlar dikkat! O tarihten sonra geçerliliği kalmayacak

31 Aralık 2024'te eski sürücü belgelerinin geçerliliği sona erecek. Bu tarihe kadar güncellenmeyen eski sürücü belgeleri geçerliliğini kaybedecek.

Vatandaşlar ehliyetlerini yenilemek için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu kullanabilirler.nv.www.gov.tr/ üzerinden randevu alıp gerekli belgeleri doldurarak başvurularını tamamlayabilirler.

Ev alacaklar buna dikkat etsin! Emlak alım-satım platformlarına yeni düzenlemeEv alacaklar buna dikkat etsin! Emlak alım-satım platformlarına yeni düzenleme

Bayram öncesi büyük destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri duyurduBayram öncesi büyük destek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri duyurdu

Koltuk altı kararıyorsa bunu yapın! Koltuk altınız bembeyaz olacakKoltuk altı kararıyorsa bunu yapın! Koltuk altınız bembeyaz olacak

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak yılın son aylarına kadar başvurularını yapmamalarını tavsiye etti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in kaçırıldığı yer belli oldu! Camdaki etiket yeni yerini ortaya çıkardı
FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in kaçırıldığı yer belli oldu! Camdaki etiket yeni yerini ortaya çıkardı
Ev alacaklar buna dikkat etsin! Emlak alım-satım platformlarına yeni düzenleme
Ev alacaklar buna dikkat etsin! Emlak alım-satım platformlarına yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bir araya geldi
Son Haberler
Daha az uyuyanların yakalanma riski yüksek! Günde 7 saatten az uyursanız ne olur
Daha az uyuyanların yakalanma riski yüksek! Günde 7 saatten az uyursanız ne olur
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Eski ehliyeti olanlar dikkat! O tarihten sonra geçerliliği kalmayacak
Eski ehliyeti olanlar dikkat! O tarihten sonra geçerliliği kalmayacak
Pendikspor kulübü derneği başkanı yeniden Atakan Yüce oldu
Pendikspor kulübü derneği başkanı yeniden Atakan Yüce oldu
BM Güvenlik Konseyi'nden geçen üç aşamalı ateşkesi, Hamas kabul etti
BM Güvenlik Konseyi'nden geçen üç aşamalı ateşkesi, Hamas kabul etti
6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!
6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!
Çok Okunanlar
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Pendikspor kulübü derneği başkanı yeniden Atakan Yüce oldu
Pendikspor kulübü derneği başkanı yeniden Atakan Yüce oldu
Pendikspor takımı Süper Lig'e çıkaran Osman Özköylü ile yeniden anlaştı
Pendikspor takımı Süper Lig'e çıkaran Osman Özköylü ile yeniden anlaştı
Devlet Bahçeli, grup toplantısında sert konuştu: Sanırım bu canlı fazla yürek yemiş!
Devlet Bahçeli, grup toplantısında sert konuştu: Sanırım bu canlı fazla yürek yemiş!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, duyurdu: “Sibergöz-44” başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı