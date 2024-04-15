Radar uyarısı vermek için araçlara, selektör yakan sürücülere ceza yağdı!

Düzce'de trafik polisinin radar uygulama yaptığını selektör ile diğer sürücülere haber vermeye çalışan 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 TL ceza kesildi.

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Radar uyarısı vermek için araçlara, selektör yakan sürücülere ceza yağdı!

Düzce'de trafik polisinin radar uygulama yaptığını selektör ile diğer sürücülere haber vermeye çalışan 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 TL ceza kesildi.
Düzce'de Ramazan Bayramı tatilinde artan trafik yoğunluğunda hız sınırlarına uyulması için polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de Çamköy bağlantı yolunda radar denetimi yaptı.

Radar uyarısı vermek için araçlara, selektör yakan sürücülere ceza yağdı!

Denetim esnasında radar aracını görüp karşı istikametteki araçlara selektör yolu ile uyarılarda bulunan sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı. Selektör yolu ile uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690’ar liradan toplam 45 bin 540 TL cezai işlem uygulandı.

Radar uyarısı vermek için araçlara, selektör yakan sürücülere ceza yağdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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