AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup başkan vekili Zeynel Abidin Okul oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin grup başkanvekilliğinde görev değişimi yapıldı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yerine İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine Zeynel Abidin Okul getirildi.

Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

5 yıl boyunca İstanbulluların hakkını savunmak için gece gündüz mücadele ederek İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Tevfik Göksu Başkanımızın bu görevi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkanımızın Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi görevi devam etmektedir.

Öte yandan Tevfik Göksu ise İBB Meclisi’nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak yer alacak.

Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum.



Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım AK Parti İstanbul İl Başkanlarımıza, yerel yönetimler… — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) April 15, 2024

ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR?



1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya gelen Okul, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Zeynel Abidin Okul, inşaat ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Okul ayrıca, 2014 yılında AK Parti'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştu. Ancak Okul seçimi kazanamamıştı.