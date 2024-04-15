Malatya’da feci kaza! Yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Malatya’da yaşanan feci kazada, Elazığ istikametinde seyir halindeyken otomobil ile çarpışan yolcu otobüsünde 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

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Malatya’da feci kaza! Yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Malatya’da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.
Kaza, 06.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.E.M. (54 ) idaresindeki 65 ES 817 plakalı yolcu otobüsü ile kavşakta dönüş almak isteyen C.M. (41) yönetimindeki 34 VT 1689 plakalı otomobil çarpıştı.

Malatya’da feci kaza! Yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Çarpışmanın şiddeti ile yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüsteki yolculardan 19 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya’da feci kaza! Yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan G.M.’ nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da feci kaza! Yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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