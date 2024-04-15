Dilan Polat'a bir dava daha! Tehdit ettiği fenomen mesaj görüntülerini savcılığa sundu!

Dilan Polat'a cezaevine girmeden önce tehdit ettiği iddia edilen sosyal medya fenomeni tarafından dava açıldı.

YAYINLAMA
Google News
Dilan Polat'a bir dava daha! Tehdit ettiği fenomen mesaj görüntülerini savcılığa sundu!

Dilan Polat'a cezaevine girmeden önce tehdit ettiği iddia edilen sosyal medya fenomeni tarafından dava açıldı.

7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldıDaha önce komşuları ve fenomen Banu Parlak’la adliyelik olup hakkında davalar açılan Dilan Polat, bu kez de başka bir fenomen ile adliyelik oldu.

"HATIRLAMIYORUM"

Sosyal medya fenomeni A. A.’ya küfredip ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilen Polat hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.’ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat, “Hatırlamıyorum” savunması yapsa da hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dilan Polat'a bir dava daha! Tehdit ettiği fenomen mesaj görüntülerini savcılığa sundu!

“Kara para aklama”, “vergi kaçırma”nın da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Polat hakkında yeni bir dava daha açıldı.

Dilan Polat'a bir dava daha! Tehdit ettiği fenomen mesaj görüntülerini savcılığa sundu!

Malatya’da feci kaza! Yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!Malatya’da feci kaza! Yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Bursa’da trajikomik olay! Kaçan şüpheliyi polise teslim eden vatandaş, yarım kalan çay keyfine devam ettiBursa’da trajikomik olay! Kaçan şüpheliyi polise teslim eden vatandaş, yarım kalan çay keyfine devam etti

Bursa’da olaylı gece! Babasına kızdı, kardeşini bıçakla rehin aldı!Bursa’da olaylı gece! Babasına kızdı, kardeşini bıçakla rehin aldı!

15 - 21 Nisan 2024 Haftalık burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer, sağlık...15 - 21 Nisan 2024 Haftalık burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer, sağlık...

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Turbo Turabi’den annesi hakkında çok konuşulacak sözler…
Turbo Turabi’den annesi hakkında çok konuşulacak sözler…
Sinema dünyası bir çınarı daha kaybetti! Usta yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti!
Sinema dünyası bir çınarı daha kaybetti! Usta yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti!
Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!
Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Bahar Öztan dün akşam hayata gözlerini yumdu
Son Haberler
İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”
İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”
Son dakika! Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli'nin, A takımı belli oldu!
Son dakika! Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli'nin, A takımı belli oldu!
AK Parti İBB Grup Başkan vekili Zeynel Abidin Okur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi
AK Parti İBB Grup Başkan vekili Zeynel Abidin Okur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi
Radar uyarısı vermek için araçlara, selektör yakan sürücülere ceza yağdı!
Radar uyarısı vermek için araçlara, selektör yakan sürücülere ceza yağdı!
Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem olmuştu: Heykeltıraş Doğan’dan açıklama geldi…
Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem olmuştu: Heykeltıraş Doğan’dan açıklama geldi…
Verdiği poz başına bela oldu! Sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı!
Verdiği poz başına bela oldu! Sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı!
Çok Okunanlar
15 - 21 Nisan 2024 Haftalık burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer, sağlık...
15 - 21 Nisan 2024 Haftalık burç yorumları nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer, sağlık...
15 Nisan 2024 Pazartesi günlük burç yorumları| sürprizler ve tutkulu anlar sizi bekliyor
15 Nisan 2024 Pazartesi günlük burç yorumları| sürprizler ve tutkulu anlar sizi bekliyor
Altında son durum ne? Kaç TL'den alınıp satılıyor? Gram altın ne kadar? 15 Nisan 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları...
Altında son durum ne? Kaç TL'den alınıp satılıyor? Gram altın ne kadar? 15 Nisan 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları...
Bugün hava durumum nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar kaç derece olacak! 15 Nisan 2024 Pazartesi hava durumu
Bugün hava durumum nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar kaç derece olacak! 15 Nisan 2024 Pazartesi hava durumu
Survivor All Star'da olaylı gece! Acun "Daha önce hiç başımıza gelmedi" diyerek açıkladı
Survivor All Star'da olaylı gece! Acun "Daha önce hiç başımıza gelmedi" diyerek açıkladı
Hadise bu kez fena yakalandı! Tam 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş görüntülendi
Hadise bu kez fena yakalandı! Tam 10 yaş küçük isimle sarmaş dolaş görüntülendi
Yorumlananlar
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
CHP listelerinden seçime giren DEM Parti ilk defa İBB meclisinde temsil edilecek
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…