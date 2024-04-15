Dilan Polat'a bir dava daha! Tehdit ettiği fenomen mesaj görüntülerini savcılığa sundu!

Dilan Polat'a cezaevine girmeden önce tehdit ettiği iddia edilen sosyal medya fenomeni tarafından dava açıldı.

7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldıDaha önce komşuları ve fenomen Banu Parlak’la adliyelik olup hakkında davalar açılan Dilan Polat, bu kez de başka bir fenomen ile adliyelik oldu.

"HATIRLAMIYORUM"

Sosyal medya fenomeni A. A.’ya küfredip ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilen Polat hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.’ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat, “Hatırlamıyorum” savunması yapsa da hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“Kara para aklama”, “vergi kaçırma”nın da aralarında bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Polat hakkında yeni bir dava daha açıldı.

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