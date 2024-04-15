Bursa’da trajikomik olay! Kaçan şüpheliyi polise teslim eden vatandaş, yarım kalan çay keyfine devam etti

Bursa’da polisin yakalamaya çalıştığı şüpheliyi, çay içerken yakalayan vatandaş, polis ekiplerine teslim ettikten sonra hiçbirşey olmamış gibi çay keyfine devam etmesi kameraya yansıdı. Olay anına ait görüntüleri izleyenler gülmekten kendini alamadı.

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Bursa’da trajikomik olay! Kaçan şüpheliyi polise teslim eden vatandaş, yarım kalan çay keyfine devam etti

Bursa’da polis ekiplerini görünce kaçan şüpheliyi, çay içen esnaf yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, esnafın şüpheliyi ekiplere teslim ettikten sonra dönüp çayını içmeye devam etmesi ise izleyenleri bir hayli güldürdü.

Bursa’da trajikomik olay! Kaçan şüpheliyi polise teslim eden vatandaş, yarım kalan çay keyfine devam etti
Merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde polis ekiplerini gören bir şüpheli hızla kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası ara sokağa giren şüpheli hızla koşarken, erkek kuaförlüğü yapan İshak Kukaroğlu ise aynı sokakta o sırada çay içiyordu.

Bursa’da trajikomik olay! Kaçan şüpheliyi polise teslim eden vatandaş, yarım kalan çay keyfine devam etti

Şüphelinin kaçtığını gören Kukaroğlu bir anda oturduğu sandalyeden kalkarak kaçan şüphelinin üzerine atladı. Şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim eden Kukaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi tekrar masaya oturup çayını içti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, esnafın rahat hareketleri sosyal medyada viral oldu.

Bursa’da trajikomik olay! Kaçan şüpheliyi polise teslim eden vatandaş, yarım kalan çay keyfine devam etti
Çay sevdalısı esnaf, “Burada erkek kuaförlüğü yapıyorum. Müşteri yoktu ben de dışarı çıkıp bir çay içeyim dedim. O sırada birinin polisten kaçtığını gördüm. Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesin yapması gerekeni yaptım” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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