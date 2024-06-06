Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj: Ekonomiden büyük kayıp olabilir…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi. Enerji hakkında gönderilen mesajda bir uyarıda içinde barındırdı. Gaz taşıyan boru hakkında Putin ne dedi?

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Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj: Ekonomiden büyük kayıp olabilir…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz gün Türkiye ile nükleer enerji konusunda bir ortaklığa ve Ankara'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına ilişkin duruşuyla ilgili mesaj yolladı. Ayrıca mesajda gaz fay hattı hakkında da önemli mesajlar içerdi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan’a seslenerek Ukrayna ile işbirliğine karşı çağırdı. Putin, Ukrayna’nın Türkiye’ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalıştığını iddia etti.

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PUTİN’DEN ANKARA’YA ÖZEL MESAJ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir türlü son bulmadı. Bu da başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeyi etkiliyor. Enerji konusunda da bazı tedirginlikler yaşanıyor. Son olarak Putin, Ukrayna’nın bazı gaz boru hatlarını vurabileceğini söyledi.

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Türkiye’ye ait gaz taşıyan boru hatlarına saldırının olabileceğini aktaran Vladimir Putin, mevkidaşı Erdoğan’a mesaj yolladı. Olumsuz bir durumda Türkiye’nin ekonomisinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

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GAZ TAŞIYAN BORU HATLARINA DİKKAT

Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na katıldı. Düzenlenen toplantıda Türkiye ile Rusya ilişkilerine değinen Putin, ekonomik anlamda bir uyarı niteliğinde mesaj yolladı. Vladimir Putin,

“Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Türkiye, Ukrayna ile bazı alanlarda işbirliği yaparken, Ukrayna, Türkiye'ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalışıyor. Bu bir şaka veya herhangi bir şekilde abartma değil.

Rus ordusunun elektronik harp sistemleri tarafından iki insansız hava aracı düşürüldü ve Karadeniz sahilindeki gaz pompalama istasyonunun yanına düştü. Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin. Karadeniz altındaki sevkiyat sistemini koruyan gemilere yönelik de sürekli insansız deniz araçlarıyla saldırı yapılıyor.”

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