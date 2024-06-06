El Salvador Başkanı Bukele’den Trump’a destek: Seçimleri kazanacak…

Bitcoin'i ülkede yasal bir ihale haline getiren El Salvador Başkanı Nayib Bukele, son açıklamalarıyla yeniden gündem oldu. Bukele, yasal gerilemesine rağmen Donald Trump'ın seçim kampanyası etrafında iyimserliğini dile getirdi.

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El Salvador Başkanı Bukele’den Trump’a destek: Seçimleri kazanacak…

El Salvador'un Başkanı Nayib Bukele, yasal zorluklarına rağmen Donald Trump'ın 2024 ABD Başkanlık seçimlerini kazanma yeteneğine olan güvenini dile getirdi. Yakın tarihli bir röportajda Bukele, Trump'ın durumu ile kendi siyasi deneyimleri arasında paralellikler çizerek görüşlerini paylaştı.

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EL SALVADOR BAŞKANI DONALD TRUMP'I DESTEKLİYOR

El Salvador'da Bitcoin'i yasal ihale yapmak için yaptığı çığır açan hamleyle tanınan Bukele, iktidara yükselişi sırasında sistematik muhalefetle nasıl karşı karşıya kaldığını tartıştı.

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Partisinin kaydının iptali ve çok sayıda yasal ve yargı engeli de dahil olmak üzere karşılaştığı zorlukları anlattı. Bu engellere rağmen Bukele, Kongre'de önemli reformları yürürlüğe koymasına izin veren bir üstünlük sağlamayı başardı.

Trump'ın yasal savaşlarını yansıtan Bukele, bu olumsuzlukların ABD başkan adayının kampanyasını gerçekten artırabileceğini öne sürdü. Sürekli yasal saldırıların Trump'ın seçmenler arasındaki popülaritesini azaltmak yerine artırabileceğini savundu. Bukele, Tucker Carlson röportajında, “onu seçimde yarışmaktan alıkoymanın bir yolu yoksa, ona yaptıkları her şey ona daha fazla oy verecektir” dedi.

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Buna ek olarak, El Salvador Başkanı, Trump'ın adaylığı yasal olarak engellenmediği sürece, onu itibarsızlaştırma girişimlerinin yanlışlıkla üssüne enerji verebileceğini kaydetti. Bukele'nin kendi siyasi yolculuğu önemli bir muhalefetle işaretlendi. Ancak rakipleri tarafından belirlenen kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardı.

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ESKİ ABD BAŞKANI SUÇLU BULUNMUŞTU

Donald Trump, bir suçtan hüküm giyen ilk eski ABD başkanı oldu. 30 Mayıs Perşembe günü, iş kayıtlarını tahrif etmekten suçlu bulundu. Ek olarak, Trump toplam 34 suçlamayla karşı karşıya kaldı ve tüm suçlamalarda suçlu bulundu. Bu kararın kendisi için ciddi hukuki ve siyasi sonuçları var.

Şu anda kilit mesele, Trump'ın hapiste yatıp yatmayacağı. İş kayıtlarını tahrif etmenin maksimum cezası dört yıl olmasına rağmen, New York'ta bu suçu ilk kez suçlayanların hapis cezası alması nadirdir. Bu nedenle, uzmanlar para cezasının veya denetimli serbestliğin olası sonuçlar olabileceğini öne sürdü.

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