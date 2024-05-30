Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı

Çin Devlet Başkanı, Pekin'de gerçekleşen Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada Filistin ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Gündemine Gazze'deki insani krizi alan Şi, bölgede iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

"TAM BAĞIMSIZ FİLİSTİN"

Şi, "Tam bğımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız Filistin devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerien getirilmeli" dedi.

"3 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ YAPACAĞIZ"

Bölgedeki çatışmaların ardından yeniden yapılanmaya destek verme fikrini benimsediklerini söyledi. Bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirten Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.

Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.

KAYNAK: NTV