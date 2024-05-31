ABD Başkanı Biden’dan ateşkes çıkışı: Kapsamlı yeni bir teklif…

ABD Başkanı Biden, Cuma öğleden sonra Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Biden, İsrail'in savaşı sona erdirmek için "kapsamlı yeni bir teklif" öne sürdüğünü söyledi.

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ABD, ATEŞKES İÇİN HAMLE YAPIYOR

Amerika Birleşik Devletleri başkanı gazetecilere verdiği demeçte, “kalıcı bir ateşkes için bir yol haritası” dedi. Biden, önerinin ilki altı hafta sürecek ve tam ve eksiksiz bir ateşkesin yanı sıra İsrail güçlerinin Gazze'nin tüm nüfuslu bölgelerinden çekilmesini içeren üç aşamadan olduğunu söyledi.

İlk aşamada ayrıca Gazze Şeridi'nde tutulan kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere bir dizi esirin İsrail'deki yüzlerce Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılacağını ve insani yardımın Gazze'ye akacağını görecek.

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Biden, “bu aşamada serbest bırakılacak Amerikan rehineleri var ve onları eve istiyoruz” dedi. Katar’ın teklifi Gazze'yi yöneten Filistinli grup Hamas'a ilettiğini de sözlerine ekledi. Hamas, Cuma günü Biden'ın sözleri hakkında hemen yorum yapmadı.

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İsrail medya kuruluşu Haaretz'in bildirdiğine göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisi yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ülkenin müzakere ekibine savaşın hedeflerine ulaşmak için bir plan "sunma" için yetki verdiğini söyledi.

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