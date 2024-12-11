PTT'den önemli açıklama: HGS uygulaması neden hacklendi? İşte o önemli detaylar...
PTT'den önemli açıklama: HGS uygulamasının nasıl ve kim tarafından hacklendiği dün yaşanılan olaylar sonrası gündeme geldi.
HGS uygulamasının nasıl ve kim tarafindan hacklendiği dün yaşanılan olaylar sonrası gündeme geldi. HGS'nin hacklenmesi sonucunda PTT'nin HGS uygulamasından kullanıcılara küfür içerikli mesajlar
gönderildi. Peki, HGS nasıl hacklendi? HGS uygulaması neden hacklendi? PTT'den konuya ilişkin açıklama geldi:
HGS Aralık 2024 tarihinde HGS uygulamasını kimin ve nasıl hacklendiği merak konusu oldu. HGS kullanıcılarının telefonlarına küfür içerikli mesajlar gönderildi.
HGS UYGULAMASI NEDEN HACKLENDi?
HGS'nin resmi mobil uygulamas üzerinden kullanıcılara küfür içerikli mesajlar ve kripto para talepleri iletildi. PTT, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Öte yandan, ilerleyen saatlerde kullanıcılara bu kez de 'kripto varlık' mesaj ve bildirimleri gelmeye başladı. Söz konusu mesaj ve bildirimlerde, " Eger bu BTC adresine $25,000 göndermezseniz, tüm veriyi paylaşacağım " ifadeleri yer aldi.
PTT'DEN GELEN O, AÇIKLAMA
PTT Genel Müdürlüğü nün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama
şu şekildedir:
"Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamuzın mesaj servisine yurt dhşından
izinsiz bir erișim gerçekleşmiş ve bu kapsamda șirketimizle ilgisi olmayan
bildirimlerin bazı kullamıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle
birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızhca devreye girmiş, gerekli teknik ve
operasyonel önlemler uygulanmiştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında
ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline
geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Aynıca, yasal mercilerle iş birliği
içinde hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygryla duyurulur.''
HGS NEDİR?
HGS (Hizl Geçiș Sistemi), tüm ücretli yol ve köprülerin kullammı esnasında geçiș ücreti tahsilinin gișelerde beklemeden yapılmasına büyük kolaylık sağlayan bir ödeme sistemidir.
2012 yilında kullanılan HGS ile trafik yoğunluğu büyük oranda azalmıştır. Temassız ödeme avantajı sunan HGS, sürücülere zaman kazandınırken trafikte geçen süreyi azaltarak yaşamı da kolaylaştırmaktadır.
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