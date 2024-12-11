Suriyeliler dönüşe başladı: Aman bu ilanlara dikkat!

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüyle İlan sitelerinde "Ülkeme dönüyorum, acil satılık", "Suriyeliden satılık" ve "Acil kelepir, uygun fiyat" gibi ifadelerin çoğalması, mültecilerin mülklerini satmaya başlayınca uzmanlardan 'dolandırılma' uyarısı geldi.

Esed rejiminin çöküşünün ardından ülkelerine dönüş yapmayı planlayan Suriyeliler, evlerini, iş yerlerini ve otomobillerini satışa çıkardı. ‘Suriyeliden acil satılık’ ilanlarının artmasının ardından uzmanlar 'dolandırılmayın' uyarısı yaptı.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş sürecinin hızlanması, Türkiye’deki otomobil, konut ve iş yeri piyasalarını hareketlendirdi. İlan sitelerinde "Ülkeme dönüyorum, acil satılık", "Suriyeliden satılık" ve "Acil kelepir, uygun fiyat" gibi ifadelerin çoğalması, mültecilerin mülklerini satmaya çalıştıklarını gösteriyor. Bu durum, otomobil ve gayrimenkul piyasasında sınırlı da olsa bir hareketlenmeye neden oluyor.

Satışların artması ve fiyatların bir miktar düşmesi bekleniyor. Ancak, Suriyelilerin hemen tümüyle ülkelerine dönmeyeceği ve burada iş kuranların geri dönüşlerinin zaman alacağı düşünülüyor. Yine de, ilk etapta dönüş yapacak olan yüzde 10'luk bir kesimin bile piyasada hareketlenmeye yol açacağı ve bunun da otomobil, iş yeri ve konut satışlarını artıracağı, dolayısıyla fiyatlarda düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.

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Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre İstanbul’da galericilik yapan Ali Yılmaz “Bugünden yarına Suriyelilerin bütün araçlarını satıp ülkelerine dönmesi mümkün değil. Ancak piyasada bir hareket olduğu görülüyor. Aracını satıp ülkesine dönmek isteyenlerin galerilere geldiği gözleniyor, bir kısmı da bireysel olarak ilana çıkıyor. İlan sitelerinde de ‘Suriyeliden satılık otomobil’ başlıklı ilanlar var. Araçlarını hemen satmak isteyenler belli bir seviyede düşük fiyattan vermek mecburiyetinde kalıyor” dedi.

PİYASA ALTINDAKİ FİYATLARA DİKKAT

"Suriyeliden satılık" başlığıyla uygun fiyatlı otomobil ilanlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz "Bizim dolandırıcılar her dönemi fırsata çevirmekte uzmanlaştı. Şimdide Suriye konusu gündeme gelebilir. Piyasa fiyatının çok altında verilen ilanlara dikkat etmek gerek. Suriye ve acil konusunu kullanarak kapora dolandırıcılıklarının olması ihtimal dâhilinde" dedi.

3 MİLYONDAN 2 MİLYONA DÜŞTÜ

Suriyelilerin dönüş planları doğrultusunda, yavaş yavaş ev ve iş yerlerini satışa çıkardıkları görülüyor. Emlakçılar, kelepir konut ilanlarının artış gösterdiğini belirtiyor.



Emlak sektörü temsilcileri “Suriyelilerden gelen satış taleplerinde belirgin bir artış var. Özellikle kelepir fiyatlarla konut ve iş yeri satışı yapanların sayısı arttı. Bu durum, yerli alıcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Normalde piyasa değeri 3 milyon TL olan bir ev, acil satış sebebiyle 2 milyon TL’ye kadar düşebiliyor. Devren satılık iş yerleri de görülüyor. Bunların çoğu restoran ve büyükşehirlerde yer alıyor” açıklamasında bulunuyorlar.

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