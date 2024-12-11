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  3. Son dakika! Fatih'te dört katlı binadan dumanlar yükseldi: Korkunç yangına itfaiye müdahale ediyor!

Son dakika! Fatih'te dört katlı binadan dumanlar yükseldi: Korkunç yangına itfaiye müdahale ediyor!

Son dakika! Fatih'te dört katlı binadan dumanlar yükseldi: Korkunç yangının başladığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika! Fatih'te dört katlı binadan dumanlar yükseldi: Korkunç yangına itfaiye müdahale ediyor!
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Son dakika! Fatih'te dört katlı binadan dumanlar yükseldi: Korkunç yangına itfaiye müdahale ediyor!

Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki binada terlik depolanan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika! Fatih'te dört katlı binadan dumanlar yükseldi: Korkunç yangına itfaiye müdahale ediyor!

Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika! Fatih'te dört katlı binadan dumanlar yükseldi: Korkunç yangına itfaiye müdahale ediyor!

Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman gözlendi

Kısmen kontrol altına alınan yangın binanın 3, 4 ve çatı katlarında devam ederken çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.

Son dakika! Fatih'te dört katlı binadan dumanlar yükseldi: Korkunç yangına itfaiye müdahale ediyor!

İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle yangına müdahalesi sürüyor

Öte yandan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama yaşanıyor.
Seferler, Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında icra edilebiliyor.

Son dakika! Fatih'te dört katlı binadan dumanlar yükseldi: Korkunç yangına itfaiye müdahale ediyor!

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Kaynak:AA

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