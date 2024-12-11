Son dakika! Fatih'te dört katlı binadan dumanlar yükseldi: Korkunç yangına itfaiye müdahale ediyor!



Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki binada terlik depolanan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman gözlendi

Kısmen kontrol altına alınan yangın binanın 3, 4 ve çatı katlarında devam ederken çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.

İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle yangına müdahalesi sürüyor

Öte yandan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama yaşanıyor.

Seferler, Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında icra edilebiliyor.

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Metro İstanbul sosyal medya hesabından duyurdu: Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama