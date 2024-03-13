PTT ev alacaklara kredi veriyor! PTT prefabrik ev kredisi

PTT, prefabrik ya da betonarme ev desteği sağlar. Ev desteği başvuru şartları ve koşulları sizler için derledik.

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PTT ev alacaklara kredi veriyor! PTT prefabrik ev kredisi

Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenir. Her kesimden insana, örneğin hasta, yaşlı, işsiz, engelli, kadın ve öğrenci olmak üzere, toplum tarafından olumsuz etkilere maruz kalmanın azaltılması hedefleniyor. Aile Bakanlığına özel olarak başvurulması durumunda, ev sahibi olmak isteyen bireye destek ödemesi sağlanır. İster betonarme veya prefabrik ev yapmak isteyen kişinin başvurusuna göre destek ödemesi PTT üzerinden yapılacaktır. Evi oturulamayacak kadar eski olan veya arsası olup da belirli şartları karşılayan bir kişi, devlet tarafından konut desteği alabilecek. Düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlamak için son zamanlarda en çok dikkat çeken destek ev yardımı olarak biliniyor. Dar gelirli kesimde yer alan her birey, Aile Bakanlığı tarafından ev desteğinden yararlanabilir.

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Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uyan ve aylık geliri belirli bir sınırın altında olan bireyler, e-Devlet üzerinden başvurarak prefabrik ev desteğinden yararlanabilir. Destek, 150.000 TL'ye kadar ödenebilir.

Ev Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Prefabrik ev yardımına başvurmak için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesindeki "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" kısmına TCKN ve şifre ile girdikten sonra ilgili başvuru yapılabilir. Başvurular, haneye giren maaş bilgilerini ve hanedeki kişi sayısını doğru bir şekilde doldurduktan sonra tamamlanır. Başvuru formu, kişinin ikamet bilgilerini, kişisel bilgilerini ve iletişim bilgilerini içerir.

Bakanlık ayrıca, prefabrik ev desteğinden yararlanacak kişilerin bir listesini oluşturdu. Prefabrik ev desteği, işsizlere, düzenli bir geliri olmayanlara, engellilere, kronik hastalara, afetzedelere, 65 yaş üstü gelirsiz vatandaşlara ve şehit ve gazi yakınlarına sunulmaktadır.

Haneye giren maaşta kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte biri olmasına rağmen, inşa edilecek evin bulunduğu arsa başvuru sahibine ait olmalıdır. Hanedeki kişi sayısına bağlı olarak destek ortalama 150.000 TL'dir.

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