Faturaya 500 lira destek alın! Elektrik, telefon, doğalgaz desteği

Son zamanlarda kamu bankaları tarafından atılan adımlar yakından takip ediliyor. Otomatik fatura talimatları, kredi kampanyaları ve mal ve hizmet satın alma geri ödemeleri ile dikkatleri dağıtabilir. Halkbank, otomatik fatura talep eden müşterilere 500 TL'ye kadar geri ödeme yapacağını açıkladı. Bu, vatandaşa iki fayda sağladı. Bu kampanya, geri ödeme seçeneği sayesinde vatandaşları her ay fatura ödemekten kurtarıyor.

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Halk Bankası kartı Paraf, her ay yeni avantajlar sunmaya devam ediyor. 1 Mart'ta başlayan otomatik fatura talimatı kampanyasının 31 Mart'a kadar geçerli olacağı belirtilirken, banka müşterilere işlemlerini tamamlamak için hızlı davranmalarını tavsiye ediyor.

Mart ayı kampanyasında Halk Bankası, herhangi bir elektrik, doğalgaz, su veya telefon faturası için 500 TL'ye kadar parafpara vereceğini duyurdu. Kampanya hakkındaki banka web sitesinde, 50 TL'lik otomatik fatura talimat başına ve vadesiz hesaplar veya kredi kartı kullanarak toplam 500 TL parafpara verilecek.

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Halk Bankası Otomatik Ödeme Talimatı

Banka, kampanyanın son tarihinin 31 Mart olduğunu ve en fazla on otomatik fatura talimatına ödeme yapılacağını belirtti. Bu tarihe kadar yeni faturalarında 500 TL indirim almak isteyen müşteriler başvurularını tamamlamalıdır. Bireysel kredi kartı kullanıcıları, otomatik fatura ödeme talimatlarını kullanarak 50 TL'lik bir talimat başına toplam 500 TL geri ödeme fırsatına sahip olacak. Mobil uygulama üzerinden hemen katıl butonuna tıkladıktan veya büyük harflerle FATURA yazıp 34 04'e SMS gönderdikten sonra kampanyaya katılabilirsiniz.

Müşteri, yukarıda belirtilen yöntemler kullanılarak kampanyaya katıldıktan sonra vadesiz hesap ya da bireysel kredi kartı kullanarak Halkbank hesabına giriş yapmalıdır. Kampanya, otomatik fatura talimatından ödül kazanmak için talimat vermeden dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Kampanya 31 Mart'a kadar devam edecek ve geri ödeme kazanımları 5 Nisan 2024 tarihinde kullanılabilir. Bununla birlikte, hesaba gönderilen fatura talimatının bu süre içinde iptal edilmesi durumunda ödenen tutar geri alınak. Bu nedenle, hak sahiplerine 500 TL'ye varan ödemenin geri alınması için fatura talimatı verildikten sonra altı aylık bir süre boyunca talimatın ödenmesi gerekiyor.