Promosyon ödemesinde savaş sürüyor! Yapıkredi 24 bin TL verecek

Emekli ve çalışanlar, özellikle yeni yıl zamlarının ardından ek ödemeler alırken, promosyon ödemeleri hala gündemde. Promosyon ödemeleri sayesinde çalışan ya da emekli ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Promosyonlar genellikle üç senede bir güncellenir. Bu nedenle, üç senede bir ek bir ödeme alabilirsiniz. Bankalara kurumlardan yapılan ödemeler maaş günlerinden birkaç gün öncesinden gönderilirken, bu ödemeler ile ilgili olarak günlük olarak açıklamalar ve güncellemeler yapılmaktadır. Arada kalan birkaç gün boyunca, bankalar toplu olarak ödenen maaşları işleme fırsatı bulurken, bu da kazanç olarak geri dönüyor. Bu durumda maaş hesapları çok önemlidir. 2024 yılı itibari ile promosyonlardaki gelişmeler yakından izlenecek. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklileri, promosyon ödemesi alacakları bankayı kendileri seçerken, çalışanlara, çalıştıkları yerin yetkililerince bu imkan sağlanıyor.

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Günlük olarak, halk yeni promosyon açıklamaları ve varılan anlaşmalar hakkında bilgilendiriliyor. MEM ve belediye promosyonları da göz önüne alınmalıdır. Belediye, müdürlük veya özel sektör olsun, anlaşmalar devam ediyor. Son olarak, promosyon ihalesinde çalışana 23,85 TL promosyon ödemesi verileceği açıklandı. Bu ödeme, Salihli Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren Yapı Kredi Bankası tarafından yapılacaktır.

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Promosyon ihale, Salihli Belediyesi'nde çalışan 731 kişi için maaş hesabı sağladı. Ancak en yüksek ödülü ödeyen Yapı Kredi Bankası oldu. 2024 senesi, hem emekli hem de çalışan için yükseliş ihaleleri ile dolu olacak gibi görünüyor. En az bir maaş kadar imzaların atıldığı ve anlaşmaya varılan promosyonlar halka açık olmaya devam edecek gibi görünüyor.