Provokasyonlara yer yok! Bakan, Kayseri olayında soruşturmaların başladığını söyledi

Kayseri’de gerçekleşen olayla ilgili Türkiye ile Suriye karşı karşıya geldi. Bir çocuğa yapılan istismar sonrasında Türkiye’de halk galayana geldi. Bunun karşılığında ise Suriye sınırında kriz yaşandı.

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Türkiye’ye ait tır ve araçlara saldırı düzenlendi. Her iki taraftan ise itidal çağrısı geldi. Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, provakasyon yapan kişiler hakkında soruşturmanın başladığını aktardı.

HESAPLARIN YÜZDE 37’Sİ BOT ÇIKTI

Dün akşam geç saatlerde gerçekleşen olayla ilgili Kayseri ayağa kalkmıştı. Olayın perde arkası gün yüzü ile ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı ise, olayları provoke edenler hakkında hemen düğmeye bastı.

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İçişleri Bakanı ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Hesapların bot olduğunu aktaran Yerlikaya, gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Yerlikaya,

NEFRET SÖYLEMERİNE YER YOK

“Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin BOT; paylaşımların yüzde 68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.”

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