Provokasyonlara yer yok! Bakan, Kayseri olayında soruşturmaların başladığını söyledi

İçişleri Bakanlığı, provokasyonlara yine göz açtırmıyor. Kayseri olayı ile ilgili sosyal medya hesaplarına inceleme başlatıldı. Bakan Ali Yerlikaya konuya açıklık getirdi.

YAYINLAMA
Google News
Provokasyonlara yer yok! Bakan, Kayseri olayında soruşturmaların başladığını söyledi

Kayseri’de gerçekleşen olayla ilgili Türkiye ile Suriye karşı karşıya geldi. Bir çocuğa yapılan istismar sonrasında Türkiye’de halk galayana geldi. Bunun karşılığında ise Suriye sınırında kriz yaşandı.

Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı varKayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye’ye ait tır ve araçlara saldırı düzenlendi. Her iki taraftan ise itidal çağrısı geldi. Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, provakasyon yapan kişiler hakkında soruşturmanın başladığını aktardı.

ekran-resmi-2024-07-01-23-00-42.png

HESAPLARIN YÜZDE 37’Sİ BOT ÇIKTI

Dün akşam geç saatlerde gerçekleşen olayla ilgili Kayseri ayağa kalkmıştı. Olayın perde arkası gün yüzü ile ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı ise, olayları provoke edenler hakkında hemen düğmeye bastı.

Kayseri'de çok tehlikeli provokasyon! 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası çok sayıda ev ve işyerleri yakıldıKayseri'de çok tehlikeli provokasyon! 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası çok sayıda ev ve işyerleri yakıldı

İçişleri Bakanı ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Hesapların bot olduğunu aktaran Yerlikaya, gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Yerlikaya,

ekran-resmi-2024-07-01-23-00-06.png

NEFRET SÖYLEMERİNE YER YOK

“Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin BOT; paylaşımların yüzde 68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.”

Kayseri’de olanlara ne diyeceği merak ediliyordu: İşte Erdoğan’ın ilk yorumuKayseri’de olanlara ne diyeceği merak ediliyordu: İşte Erdoğan’ın ilk yorumu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’de olanlara ne diyeceği merak ediliyordu: İşte Erdoğan’ın ilk yorumu
Kayseri’de olanlara ne diyeceği merak ediliyordu: İşte Erdoğan’ın ilk yorumu
İstanbul Kağıthane'de akıl almaz olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı!
İstanbul Kağıthane'de akıl almaz olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı!
Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var
Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da akıl almaz olay: Yangın ihbarına gittiler, uyuşturucu serası ile karşılaştılar!
Adana'da akıl almaz olay: Yangın ihbarına gittiler, uyuşturucu serası ile karşılaştılar!
Son Haberler
Yeni sağlık alışkanlığı: Multivitaminler bırakılmalı mı?
Yeni sağlık alışkanlığı: Multivitaminler bırakılmalı mı?
Provokasyonlara yer yok! Bakan, Kayseri olayında soruşturmaların başladığını söyledi
Provokasyonlara yer yok! Bakan, Kayseri olayında soruşturmaların başladığını söyledi
MGM’den Doğu karadeniz Bölgesi’ne sarı kod uyarısı: 8 il tehlikede!!!
MGM’den Doğu karadeniz Bölgesi’ne sarı kod uyarısı: 8 il tehlikede!!!
Tenis turnuvası Wimbledon’da Filistin’e destek: Soykırımı durdurun…
Tenis turnuvası Wimbledon’da Filistin’e destek: Soykırımı durdurun…
Adıyaman Valiliği'inden, sosyal medyada yayılan 'salgın'la ilgili önemli açıklama!
Adıyaman Valiliği'inden, sosyal medyada yayılan 'salgın'la ilgili önemli açıklama!
Son dakika! Kocaeli'de öldürülen öğretmenin davasında son gelişme: 17 yaşındaki zanlı ve beraberindeki 9 şüpheli tutuklandı!
Son dakika! Kocaeli'de öldürülen öğretmenin davasında son gelişme: 17 yaşındaki zanlı ve beraberindeki 9 şüpheli tutuklandı!
Çok Okunanlar
'Lanet olsun sorumsuzlara!' 1 Temmuz 2024 tüm gazete manşetleri
'Lanet olsun sorumsuzlara!' 1 Temmuz 2024 tüm gazete manşetleri
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Kayseri'de çok tehlikeli provokasyon! 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası çok sayıda ev ve işyerleri yakıldı
Kayseri'de çok tehlikeli provokasyon! 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası çok sayıda ev ve işyerleri yakıldı
Emekli promosyonu değişiyor! Yeni promosyon detaylarını Bakan açıkladı
Emekli promosyonu değişiyor! Yeni promosyon detaylarını Bakan açıkladı
'Lanet olsun sorumsuzlara!' 1 Temmuz 2024 tüm gazete manşetleri
'Lanet olsun sorumsuzlara!' 1 Temmuz 2024 tüm gazete manşetleri
İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında bulunan lokantada patlama meydana geldi, ölü ve yaralılar var
İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında bulunan lokantada patlama meydana geldi, ölü ve yaralılar var
Yorumlananlar
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları