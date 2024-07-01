Kayseri’de olanlara ne diyeceği merak ediliyordu: İşte Erdoğan’ın ilk yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Kayseri’deki 5 yaşındaki çocuğa yapılan taciz olayını toplantıda değerlendiren Erdoğan, muhalefetin parmağı olduğunu aktardı.

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KÜÇÜK BİR GRUBUN OLAYIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sığınmacı nefreti ve yabancı düşmanlığını körükleyerek hiçbir yere varılamaz” diyerek uyarılarını yaptı ve ekledi;

“Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayın sebebi muhalefetin bu zehirli söylemlerdir. Vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır, bulamayacaktır.

Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. Siyaset yanlışa engel olmak doğruya güç vermektir. Millete hizmet götürenlere engel çıkarmak elini kolunu bağlayacak mantıkla hareket etmek bize yakışmaz.”

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