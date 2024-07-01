Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki cinsel saldırı olayından sonra yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var

Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki cinsel saldırı olayından sonra yaşananlara ilişkin 67 kişinin gözaltına alındığını duyururken, yabancı düşmanlığına müsaade etmeyeceklerini söyledi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece bir kız çocuğunun tacize uğraması sonrası Kayseri'de yaşanan olaylara dair açıklama yaptı.

Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var

Yerlikaya "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır" bilgisini yineledi.

OLAYLARDA 67 GÖZALTI

İçişleri Bakanı, sonrasında yaşanan olaylara ilişkin şunları kaydetti:

Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir.

Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00’dan sonra dağılmıştır.

Kayseri'deki olayla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi: Çok sayıda gözaltı var

"ÇEVREYE ZARAR VERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir.

Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez.

İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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