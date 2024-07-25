Promosyon ödemesi rekor seviyede! Emekliye 24 bin lira ödeme yapılacak

Türkiye'de emeklileri ilgilendiren promosyon yarışı durmaksızın devam ediyor. Bankalar, en düşük emekli maaşının artmasıyla birlikte promosyon oranlarını yükseltti.

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Promosyon ödemesi rekor seviyede! Emekliye 24 bin lira ödeme yapılacak

Devlet bankalarının başlattığı rekabet, özel bankaların da katılmasıyla promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar yükseldi. Emekliler bu gelişmeye büyük ilgi gösterdi.

Promosyon miktarı artıyor

Son günlerde yapılan açıklamalara göre, bankalar arası promosyon tutarlarındaki rekabetin artacağı söyleniyor. Özel sektör bankaları, emekli maaşı alan müşterilere yüksek promosyonlar ve ek avantajlar sunarak rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Bu nedenle, emekliler banka tercihlerini gözden geçiriyor ve daha uygun olanları arıyor.

Emekli maaşını taşıyanlar için ATM erişimi ve şube hizmetleri de önemlidir. SGK uzmanları, promosyon miktarını dikkate alarak banka değiştirmenin yeterli olmadığını söylüyor. Özellikle Anadolu bölgesinde yaşayan emeklilerin, tatillerinde veya ziyaretlerinde banka hizmetlerine erişebilecekleri yerlerin olup olmadığını araştırmaları gerektiğini söylüyor.

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Emekliler, promosyon tutarları dahil olmak üzere bankaların sunduğu diğer avantajlardan yararlanmaya çok değer veriyorlar. Havale ve EFT işlemlerinde ücret alınmaz, ancak bazı bankalar yüksek mevduat faizi sunar. Emekliler, kredi kartı aidatı muafiyeti gibi ekonomik faydalar nedeniyle bankaları tercih ediyor.

Güncel banka promosyonları

Emekli maaşı alan müşteriler için şu anda birçok banka çeşitli promosyonlar sunuyor. Örneğin, Akbank, ING ve Yapı Kredi gibi bankaların sunduğu promosyonlar, maaş tutarına göre değişir ve ek koşullarla birlikte 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sunar. Bankaların kampanyaları genellikle belirli bir süre için geçerli olup, daha fazla bilgi için bankaların resmi web siteleri ve şubeleri kullanılabilir.

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