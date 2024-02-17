Prof Dr. Osman Müftüoğlu’ndan önemli açıklama: Hafıza kaybını unutun!

Osman Müftüoğlu, hürriyet.com.tr’de paylaştığı yazıda alzheimer konusunu ele aldı. Prof Dr. Osman Müftüoğlu, “Alzheimer’ın sonu geldimi” başlıklı yazısında iyi haberleri paylaştı. Müftüoğlu’nun köşe yazısından satır başlıkları;

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İYİ HABER 4 PROTEİN İLE BAŞLIYOR

“Araştırmacılar Nature Aging dergisinde yayımladıkları makalede Alzheimer hastalığı veya vasküler demans gelişen kişilerde “Gfap, Nefl, Gdf15 ve Ltbp2” adlı 4 ayrı proteinin alışılmadık seviyelerde yüksek olduğunu belirlediler. Ulaşılan sonuçlara bakılırsa demans sürecinde beyinde oluşan inflamasyon/iltihaplanma, astrosit adı verilen hücrelerin Alzheimer için bilinen bir “biyobelirteç” kabul edilen Gfap’ın aşırı üretimini tetikleyebiliyor.

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“Yüksek Gfap’lı kişilerde” ise demans gelişme olasılığının “düşük Gfap’lı kişilere” oranla 2 kat daha fazla olduğu anlaşılıyor. Araştırmanın detaylarına girip kafanızı daha fazla karıştırmak istemiyorum.”

YENİ ADIMLAR ATILIYOR

“Yeni test sayesinde 15 yıl sonra başlayabilecek bir bunama problemini bile bugünden yüzde 90 doğruluk payıyla tahmin edilebileceğiz. Kısacası görünen o ki Alzheimer’ın teşhisinde de tedavisinde de muazzam adımlar atılıyor.

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Şimdilik önümüze konan ilk bilgiler şunlar: Eğer bu kan testiyle umulan sonuçlara ulaşılabilirse (ki öyle anlaşılıyor) bunama sorununun erken teşhisi için yeni bir teste sahip olacağız.”

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