Prof Dr. Osman Müftüoğlu’ndan önemli açıklama: Hafıza kaybını unutun!

Uzman doktor, iki gün önce kaleme aldığı yazıda önemli bir bilgi paylaştı. Alzheimer hakkında olumlu haberler veren Müftüoğlu, yeni güncellemeler olduğunu aktardı. İşte unutmayı sonlandırabilecek yeni gelişme…

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Prof Dr. Osman Müftüoğlu’ndan önemli açıklama: Hafıza kaybını unutun!

Osman Müftüoğlu, hürriyet.com.tr’de paylaştığı yazıda alzheimer konusunu ele aldı. Prof Dr. Osman Müftüoğlu, “Alzheimer’ın sonu geldimi” başlıklı yazısında iyi haberleri paylaştı. Müftüoğlu’nun köşe yazısından satır başlıkları;

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İYİ HABER 4 PROTEİN İLE BAŞLIYOR

“Araştırmacılar Nature Aging dergisinde yayımladıkları makalede Alzheimer hastalığı veya vasküler demans gelişen kişilerde “Gfap, Nefl, Gdf15 ve Ltbp2” adlı 4 ayrı proteinin alışılmadık seviyelerde yüksek olduğunu belirlediler. Ulaşılan sonuçlara bakılırsa demans sürecinde beyinde oluşan inflamasyon/iltihaplanma, astrosit adı verilen hücrelerin Alzheimer için bilinen bir “biyobelirteç” kabul edilen Gfap’ın aşırı üretimini tetikleyebiliyor.

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“Yüksek Gfap’lı kişilerde” ise demans gelişme olasılığının “düşük Gfap’lı kişilere” oranla 2 kat daha fazla olduğu anlaşılıyor. Araştırmanın detaylarına girip kafanızı daha fazla karıştırmak istemiyorum.”

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YENİ ADIMLAR ATILIYOR

“Yeni test sayesinde 15 yıl sonra başlayabilecek bir bunama problemini bile bugünden yüzde 90 doğruluk payıyla tahmin edilebileceğiz. Kısacası görünen o ki Alzheimer’ın teşhisinde de tedavisinde de muazzam adımlar atılıyor.

Şimdilik önümüze konan ilk bilgiler şunlar: Eğer bu kan testiyle umulan sonuçlara ulaşılabilirse (ki öyle anlaşılıyor) bunama sorununun erken teşhisi için yeni bir teste sahip olacağız.”

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