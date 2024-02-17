Gayrettepe metro istasyonunda yürüyen merdiven dehşeti! Bakım sırasında yürüyen merdiven aniden çalıştı, sonrası facia...

Gayrettepe metro altgeçidinin yürüyen merdivenlerini bakımını yapan bir işçi, yürüyen merdivenin aniden çalışması sonucu sıkışarak feci şekilde can verdi. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. O işçinin kimliği de belirlendi. İBB ise açıklama yaptı.

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Gayrettepe metro istasyonunda yürüyen merdiven dehşeti! Bakım sırasında yürüyen merdiven aniden çalıştı, sonrası facia...

Gayrettepe'de metro alt geçidine inen yürüyen merdivende bakım yaparken sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda saat 16.47 sıralarında meydana geldi.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgilere göre, metroda yürüyen merdiven bakımı yapan işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle araya sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar sıkışan işçiye yardım edip polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan işçiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı. İşçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı.

İBB'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 16.47 sıralarında bakım M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda iş kazası yaşandığı ifade edilerek, "Yüklenici firma tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

HAYATINI KAYBEDEN TEKNİSYENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Feci olayda hayatını kaybeden işçinin kimliğini belli oldu. Hayatını kaybeden işçinin 31 yaşındaki Buğrahan Bıyıklı olduğu ve yüklenici firmada teknisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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