Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya Emre Dorman tepkisi! "Beni çıkartsan daha iyi olur da, ben sana ..."

“Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, TV8'in patronu Acun Ilıcalı'ya çok sert eleştirilerde bulundu.

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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya Emre Dorman tepkisi! "Beni çıkartsan daha iyi olur da, ben sana ..."

Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Acun Ilıcalı'ya 'Survivor' eleştirisinde bulunan “Cübbeli Ahmet”, "Acun kardeşe diyorum ki; adalarda milleti kız erkek çıplak vaziyette toplamandan daha büyük hangi günahı Ramazan'da yaptığını biliyor musun?" diye sordu.

Çıplaklıktan daha büyük ceza olacak

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, öğretim üyesi Emre Dorman’ı hedef alarak, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda sahurda konuşturması, bütün milletin dinini imanını ifsad ettirmesi Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır." dedi.

Ben çıksam daha iyi olur ama...

Acun Ilıcalı'nın "E onu çıkarmayayım da seni mi çıkarayım" diye sorabileceğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Kimseyi çıkartma o zaman kurtul. Beni çıkartsan daha iyi olur da, ben sana gelemem. Lalegül'den canlı yayın bağlarız sana. Para da almayız. Bunları hiç çıkartmasan din adına daha sağlam bir şey olur" ifadelerini kullandı.

Ömer dizisinin senaryo danışmanı Emre Dorman kimdir?

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Dorman, İmamları hedef almakla suçlanan "Ömer" isimli diziye senaryo ve dini içerik danışmanlığını yaptığı için İslamcı camiada eleştiriliyordu.

Kaynak: internethaber.com

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