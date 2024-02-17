Şakını dozu bu kez kaçtı! Çakmak gazıyla arkadaşına şaka yapan genç, arkadaşının kafasını yaktı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bakkalda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bakkalda çalışan Emre Çakır, alışverişe gelen arkadaşına şaka yapmak istedi. Çakır, müşteriler gittikten sonra bardağa çakmak gazını doldurdu ardından arkadaşının kafasına döküp çakmakla yaktı.

Başı bir anda alev alan genç, müdahale ederek yanmaktan son anda kurtuldu. Çakmak gazını arkadaşının kafasında yakan Emre Çakır ise panikleyip olay yerinen kaçtı. Olay an ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafında kaydedildi.

"kafası alev aldı"

Olayı anlatan bakkal sahibi Emre Çakır, "Arkadaşım artistlik yapıyordu, bir şey yapamazsın diye. Sonra alışveriş yapmaya geldi. Bir de çakmak gazı bardağı boşalttım. Tam yanından geçerken koydum, kafası alev aldı. Sonra işte kaçtım. Bağırdı falan korktum kaçtım. Daha yüz yüze gelmedim" dedi.