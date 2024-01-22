Polisi karşılarında görünce şok oldular! Adana polisi, horoz dövüştürülen kıraathaneye baskın yaptı!

Adana polisi, bir kıraathanede horoz dövüştürüldüğünü tespit edince, oyuncu olarak gittiği kıraathaneye baskın yaptı.

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Polisi karşılarında görünce şok oldular! Adana polisi, horoz dövüştürülen kıraathaneye baskın yaptı!

Adana'da polis, horoz dövüştürülerek kumar oynatılan kıraathaneyi bastı. Baskında 32 kişiye 205 bin 600 TL ceza kesilirken, 80 horoza da el konuldu. Horozların dövüştürüldüğü anlar ise görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde kıraathanede horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynandığını tespit etti.

HOROZ DÖVÜŞTÜRÜLEN KIRAATHANEYE OYUNCU GİBİ GİRDİLER

Ahlak polisleri kıraathaneye oyuncu görünümüyle girerek, horoz dövüştürüldüğü, bahis oynandığını ve para alışverişini delillendirdi. Ardından dışarıda hazırda bekleyen polisler kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında suçüstü yakalanan 32 kişiye ‘kumar oynamak’ suçundan 205 bin 600 TL para cezası uygulandı. Dövüşte kullanılan 80 horoz ve bahis parası olan 800 TL’ye de el konuldu.

Polisi karşılarında görünce şok oldular! Adana polisi, horoz dövüştürülen kıraathaneye baskın yaptı!

İş yeri sahibi İlyas Ş. (54) emniyetteki ifadesinde horoz dövüşü yapıldığını ve kumar oynandığını itiraf etti. İlyas Ş.’ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulandı.
Baskında ele geçirilen horozlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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